“世界で活躍するための英語”を語る！プロサッカー 菅原由勢選手×トライズ代表 三木の対談動画を公開～公開を記念してサイングッズのキャンペーン開催！～
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が運営する英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」は、TORAIZ開校10周年を記念して、アンバサダーのプロサッカー 菅原由勢選手と当社代表三木との対談動画をYouTubeチャンネルに公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327022&id=bodyimage1】
2024年7月、プレミアリーグ・サウサンプトンへ移籍をしたプロサッカー 菅原由勢選手。初めての海外移籍は2019年6月オランダのAZアルクマール。当時は英語が話せず、海外生活のスタートに不安を抱えていたといいます。そこで、TORAIZの英語コーチングプログラムを受講。現地にいながらもオンラインでレッスン受講やコンサルタントとの面談を継続し、約1年で実践的な英語力を身につけました。今回の対談では、当時の学習の様子から現在イギリスで感じている「英語の重要性」まで、菅原選手ご自身のリアルな体験を、率直かつ飾らない言葉で語っていただきました。後半では、TORAIZの受講生などから寄せられた質問にもたっぷりとお答えいただいています。海外で活躍するプロアスリートが、どのようにして“通用する英語力”を身につけたのか、ぜひご覧ください。
“世界で活躍するための英語”を語る！プロサッカー 菅原由勢選手×トライズ代表 三木の対談
URL: https://youtu.be/XOrwDu-NG38
■動画公開記念プレゼントキャンペーン概要
プロサッカー 菅原由勢選手とトライズ代表 三木の対談動画公開を記念して、抽選でサイングッズが当たるキャンペーンを実施。
応募期間：～2025年8月31日（日）23:59
応募方法：
（1） TORAIZ公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@toraiz1071）をチャンネル登録
（2） TORAIZ公式X（旧Twitter）アカウント（@toraiz_english）をフォロー
（3） TORAIZ公式Xアカウントの該当キャンペーン投稿をリポスト（RT）
プレゼント内容：
A:菅原由勢選手 直筆サイン色紙・・・3名様
B:菅原由勢選手サイン＆TORAIZロゴ入りスポーツTシャツ（サイズ150cm）・・・2名様
※当選された賞品の種類はお選びいただけません。内容は発送をもってのお楽しみとなります
※当選者へのダイレクトメッセージをもって発表にかえさせていただきます
※当選者には、9月上旬頃にTORAIZ公式X（旧Twitter）からダイレクトメッセージにてご連絡いたします
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327022&id=bodyimage2】
■菅原由勢選手 プロフィール
愛知県豊川出身。中学生で名古屋グランパスジュニアユースに入団。その後、名古屋グランパスユースに昇格。2018年2月、高校生のときに開幕戦デビューをし、その年にプロ契約。2019年5月のU20ワールドカップでの活躍をきっかけに同年6月にオランダ・AZアルクマールに移籍。2024年7月、プレミアリーグ・サウサンプトンに移籍。2020年10月に日本代表デビューをし、現在も日本代表としてプレー。2020年にTORAIZの英語コーチングプログラムを受講。1年間でVERSANTスコアが30から49へ。
■「グローバル・アスリート・プログラム」受講選手
プロキャディ 杉澤 伸章さん：修了
フェンシング 三 宅 諒 選手：修了
プロサッカー 中山 雄太 選手：修了
プロサッカー 菅原 由勢 選手：修了
プロサッカー 原 大智 選手：修了
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327022&id=bodyimage1】
