オリコ、Ａｍａｚｏｎに「オリコ分割払い」サービスの提供開始

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、総合オンラインストア「Amazon.co.jp」（※1）において、新たな決済手段「オリコ分割払い」（以下「本サービス」）の提供を開始することをお知らせいたします。

「Amazon.co.jp」において初のクレジットカード不要で最大60回までの分割払いが可能な本サービスは、「Amazon.co.jp」での決済手段として、本日より（※2）ご利用いただけます。

※1： Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※2： 2025年5月下旬より対象ユーザーを徐々に拡大し、8月4日(月)にすべてのユーザーにご利用いただけるようになりました。

本サービスは、オリコが、認定包括信用購入あっせん事業者登録による「性能規定与信」を開始したことにより、これまでよりお申し込みの入力項目が圧倒的に少なく済み、お客さまのライフスタイルに合わせた分割回数を選んでお買い物ができるようになります。お申し込みは一度だけで繰り返し利用が可能になるなど、新しい決済手段を体験できる素晴らしい機会となります。

一般的にECサイトでのお買い物は20時以降に利用されることが多く、23時45分までのお申し込みであれば、5分以内に審査が完了し、その場でお買い物が可能となります。お客さまのお支払いの選択肢が広がることで、これまでにないお買い物を体験していただけます。

■オリコ分割払いのサービス特長

- お申し込みから審査まで最短5分で審査完了、即日Amazon.co.jpで買い物ができます- 利用可能枠内で繰り返し利用可能です- クレジットカード不要、予算に応じて選べる分割払い

■オリコ分割払いのご利用方法

オリコは、2026 年 3 月期を初年度とする中期経営計画において、「新たな体験価値提供を通じた顧客とのエンゲージメント強化」を事業戦略の一つに掲げております。真にお客さまを軸とした事業モデルへ転換することにより「与信 X テクノロジー」で新たな金融シーンを創りだす先進企業をめざすとともに、今後もより安全・安心で使いやすいサービスを提供し、新たな顧客体験価値の創造に取り組んでまいります。