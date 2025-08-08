英国発、ライフスタイルオーディオのトップブランドruarkaudioから、100シリーズ「R810」「R410」「R-CD100」が8/22（金）に新発売！

株式会社Delfin Japan

株式会社Delfin Japan（デルフィン・ジャパン、www.delfin.co.jp 本社：東京都大田区、代表取締役：申 乗昊）は、英国発のライフスタイルオーディオのトップブランド「ruarkaudio（ルアークオーディオ）」の総代理店として、ruarkaudioの新モデル「R810 High Fidelity Radiogram」「R410 Integrated Music System」「R-CD100 CD Player」の日本での販売を8月22日（金）より開始いたします。それに先立ち、本日8月8日（金）より予約販売を開始いたします。

ruarkaudioは、「最高の音質とデザインを提供する」という精神の下、1985年に創業したイギリスを代表するオーディオブランドです。そのインテリア性の高さとサウンドパフォーマンスが高く評価され、創業以来40年近くに渡り、欧州を中心にハイエンドブランドとして音楽ファンに愛される製品を世に送り出し続けています。

■ruark 100シリーズ

音楽を愛する方々が、より音楽で感動することができる最善の方法は、最高の音質で鑑賞することだと信じ、ルアークはそのためにたゆまぬ努力を続けてきました。便利で簡単に、そして高音質で、またどの空間に配置しても目を引く魅惑的なオーディオを作るために、絶えず努力をしてきたルアークが、このような理想に一層近づいた新世代、ruark 100シリーズをご紹介します。

■R810 High Fidelity Radiogram

従来のアイコニックなルアーク製品と同様に、R810はすべての人の目を引くようにデザインされました。R810の美しさを引き立てるため、手作りのグリルとキャビネットの素材を選択しました。接合して再構成され、環境にも配慮されたサステナブルな木材から作られたこの製品は、光沢のあるクロームスタンドと組み合わせることで、洗練された雰囲気を醸し出しています。これは最高級の家具のように、誇りを持って家に飾れるインテリアとなるでしょう。

【主な特徴】

・アンプ：180W ABクラスアンプ

・スピーカーユニット：27mmシルクドームツイーター × 2、100mmベースミッドユニット × 2、200mmサブウーファー

・ハイレゾ対応（最大384KHz/32Bit）

・Wi-Fi接続（Apple AirPlay、Chromecast built-in）、Bluetooth接続（Ver.5.1）

・Qobuz Connect、Spotify Connect、Amazon Music、Apple Music ほか

・R-CD100 CDプレーヤー（別売）の接続でCDの再生/コントロールが可能

・高画質カラーTFTディスプレイによるジャケットアートワーク表示

・HDMI（ARC/eARC）入力、MM Phono入力 ほか

●R810 High Fidelity Radiogram（ブランドホームページ）(https://delfin.co.jp/R810)

■R410 Integrated Music System

70年代にインスピレーションを受けたレトロなスタイルをモダンなデザインと融合させ、これまでに見られなかったルアークならではのユニークなデザインが誕生しました。職人によりハンドクラフトされたウッドグリルやキャビネットは、精巧であり高い技術力により可能となります。また、前面に新たに搭載された高画質の4インチTFTディスプレイと、製品の上部に搭載されたルアーク独自のアイコニックなRotoDialは、従来よりもさらにスタイリッシュに進化を遂げました。

【主な特徴】

・アンプ：120W Dクラスアンプ

・スピーカーユニット：20mmシルクドームツイーター × 2、100mmベースミッドユニット × 2

・ハイレゾ対応（最大384KHz/32Bit）

・Wi-Fi接続（Apple AirPlay、Chromecast built-in）、Bluetooth接続（Ver.5.1）

・Qobuz Connect、Spotify Connect、Amazon Music、Apple Music ほか

・R-CD100 CDプレーヤー（別売）の接続でCDの再生/コントロールが可能

・RS1サブウーファー（別売）の接続でより深みのある低音を実現

・高画質カラーTFTディスプレイによるジャケットアートワーク表示

・HDMI（ARC/eARC）入力、MM Phono入力 ほか

●R410 Integrated Music System（ブランドホームページ）(https://delfin.co.jp/r410)

■R-CD100 CD Player

ルアークのR-CD100は、今も変わらず愛され続けている何十億枚ものCDから物理メディアに触れる楽しさを発見している新世代にまで、永続的な音楽フォーマットであるCDを、ruark 100シリーズとともに楽しむための方法をユーザーに提供します。

【主な特徴】

・タイプ：スロットローディングCDメカニズム

・インターフェース：Plug and Play USB 2.0/3.0

・接続：USB Type-C ソケット

・対応ディスク：CD-DA、CD-R、CD-RW

・コントロール：イジェクトボタン、電源LED

●R-CD100 CD Player（ブランドホームページ）(https://delfin.co.jp/RCD100)

■ruark100シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン開催のお知らせ

ruark 100シリーズ「R810 High Fidelity Radiogram」「R410 Integrated Music System」の新発売を記念し、プレゼントキャンペーンを開催いたします。

「R810」を購入した方にはBluetoothスピーカー「R1mk4」（税込\49,500）を、「R410」を購入した方には「R410専用スタンド」（税込\33,000）を、それぞれ数量限定・先着順・無料でプレゼント！

お得なこの機会に是非、ご検討ください。

キャンペーン詳細は下記よりご確認ください。

●ruark100シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン！（公式オンラインストア）(https://delfinjapan.com/news/68944f76e843872cca5af167)

＜株式会社Delfin Japanについて＞

Delfin Japanはライフスタイルオーディオ機器を輸入・販売する会社として2017年４月に設立。

日本のお客様に、音楽と常に寄り添う、上質で新しいライフスタイルを提案します。

【会社概要】

会社名：株式会社Delfin Japan

所在地：〒144-0055 東京都大田区仲六郷1-47-9 1F

代表者：代表取締役 申 乗昊（Charles Shin）

設立：2017年4月

事業内容：ruarkaudio正規輸入総代理店、オーディオ機器の輸入、卸売、小売

公式サイト：https://delfin.co.jp/

公式オンラインストア：https://delfinjapan.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ruarkaudio_delfinjapan/

＜お問合せ先＞

株式会社Delfin Japanカスタマーサポート（10時～17時、土日祝日を除く）

e-mail：customer-support@delfin.co.jp

LINE公式アカウント：https://lin.ee/gIpZwsD(https://lin.ee/gIpZwsD)

【ruarkaudio製品の販売をご検討中の法人様】

今後も日本国内において、より多くの新しいユーザー様に上質なライフスタイルのご提案をしたく、ruarkaudioの販売先の拡大を検討しております。新規取引をご希望の際には、上記よりお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。