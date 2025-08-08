【8/8はペアリングの日】ペアジュエリーブランド《THE KISS》新CM公開！

株式会社ザ・キッス

株式会社ザ・キッス（本社：東京都目黒区 代表取締役：李 成 在）が展開するジュエリーブランド《THE KISS》は、「ペアリングの日」である2025年8月8日（金）より新CMを公開いたします。

◼︎WEB CM内容

お互いの"想い"を繋ぐペアリング。

いつもそばに感じられるお揃いの嬉しさを、楽しくポップな映像で描きました。

◼︎概要

《出演》有坂心花、徳永智加来、@onefive

《撮影協力》セルフ写真館PICmii

《配信開始日》2025年8月8日（金）

《配信媒体》THE KISS公式YouTube、直営店舗、各SNSほか

《公式YouTubeURL》

15秒：https://youtu.be/l_5LUgzGwl8

30秒：https://youtu.be/h5YTl5k-t_M

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h5YTl5k-t_M ]

◼︎出演者プロフィール

有坂 心花（ありさか こはな）

2歳からキッズモデルとして活動。

『ニコ☆プチ』、『ニコラ』の看板モデルを務め、現在は『ViVi』専属モデル、『めざましテレビ』にイマドキガールとして活動中。

徳永 智加来（とくなが ちから）

2023年9月よりアミューズに所属。

主な出演作品に、ABC7月期『素晴らしき哉、先生！』（2024）、ABC『スイッチ・マインド～人生取り替えアプリ～』（2025）、NHK夜ドラ『あおぞらビール』（2025）など。

@onefive（わんふぁいぶ）

令和元年に結成された、Amuse×avexに所属している新進気鋭ガールズグループ。 MOMO・KANO・SOYO・GUMIの 4人組。グループ名にもなっている onefive は全員が15歳の時に結成し、一期一会を大切に。また「@」には“私たちから”、“今この場所から”という意味が込められている。 ドラマと映画版「推しが武道館いってくれたら死ぬ」に4人揃って出演。合わせてどちらの主題歌も担当。2024年4月にはメジャー1stアルバム「Classy Crush」をリリース。そして今年の3月にはEP「more than kawaii」をリリースし、それを引っさげた東名阪ツアーを完走。去年末から今年にかけて台湾・台南で開催された「2025台南好young跨年晚會」に日本のガールズグループ代表として出演し、その後もアジア圏でのライブに続々と出演。12月には国内でワンマンの開催も決定している。@onefiveのコンセプトである「Japanese Classy Crush」を掲げ、海外へも積極的に進出。音楽活動に限らず、俳優、モデル、バラエティタレントと多岐にわたって活動。

【THE KISSについて】

「LOVE＆HAPPY」をテーマに、愛と幸せを願ってデザインされたペアジュエリーを豊富に取り扱っているジュエリーブランド。

大切な記念日に、お誕生日に、さまざまなシーンでセレクトしていただけるアイテムを幅広く展開。

ペアアイテムの他、ディズニーコレクションやギフトジュエリーもラインアップ。全国に直営店舗を展開。

●THE KISS公式サイト

https://www.thekiss.co.jp/

●THE KISS公式SNSアカウント

【Instagram】https://www.instagram.com/thekiss_love_happy/

【X】 https://x.com/THE_KISS_PR