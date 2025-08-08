Universal 勤次郎、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」出展のお知らせ

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸哲史）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」に出展します。

■ITトレンドEXPOとは

ITトレンドEXPOは、株式会社Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級・参加経験率No1※1のオンライン展示会です。

当社は本展示会にて、就業・勤怠管理、HR、健康管理までを一元化できる、HRMオールインワンソリューション『Universal 勤次郎』を展示し、業務効率化や働き方改革をサポートする機能をご紹介いたします。

※2021年9月 （株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

■一人ひとりの勤務状況をしっかりと把握

「Universal 勤次郎 就業・勤怠管理」は、さまざまな業種業態の働き方にも、会社の独自ルールにもしっかり対応した就業・勤怠管理システムです。勤務間インターバル制度にも対応し従業員の過労や事故リスクを減らし、従業員が安心して働ける環境づくりをサポートします。立場や利用する機能に合わせてトップページをカスタマイズでき、スムーズに情報の登録や取得が可能です。権限設定、申請承認、設備管理、工数管理など、管理者の立場や利用シーンに合わせて、必要な管理情報をわかりやすく提供します。

■健康経営(R)で社員が健やかに働ける職場づくりを目指す

労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェックの義務化以降、「健康経営」が注目されています。「健康経営」は、従業員一人ひとりの仕事への意欲（ワーク・エンゲイジメント）向上による生産性の向上と組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にもつながる企業価値の向上策の一つとして、多くの企業で推進されています。勤次郎では、従業員が心身ともに充実した状態で働けるよう、企業が努めることが経営努力として極めて重要なテーマであると捉え、企業のいきいきと働ける職場環境づくりをサポートします。

■経営から現場まで、様々な課題解決方法を提案

・複雑な就労規則や勤務状況などの就業・勤怠管理でお悩みの方

・従業員の健康管理でお悩みの方

・働き方改革の対応にお悩みの方

・バックオフィスシステムによる業務効率化をご検討の方

■開催概要

名称：ITトレンドEXPO2025 Summer

開催テーマ：新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時：2025年9月2日（火）～ 9月5日（金）

来場：無料

主催：株式会社Innovation & Co

登録URL：https://it.expo.it-trend.jp/key/i7rw1tov

視聴方法：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

詳細を見る・申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/key/i7rw1tov

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

URL：https://www.kinjiro-e.com