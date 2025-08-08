バリュエンス、インドネシア・ジャカルタでブランド買取「ALLU Kelapa Gading Store」を移転オープン！

バリュエンスホールディングス株式会社

Valuence International Singapore Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：アントニオ・リー）は、インドネシア・ジャカルタにてブランド買取「ALLU Kelapa Gading Store」を2025年8月11日（現地時間）に移転オープンいたします。

インドネシア・ジャカルタ北部のクラパ・ガディンのメインストリート沿いに移転オープン！

2022年8月にオープンした「ALLU Kelapa Gading Store」は、これまで多くのお客さまにご愛顧いただいてまいりました。このたび、さらなるサービス向上と利便性の強化を図るため、移転オープンいたします。新店舗は、クラパ・ガディンのメインストリートである「Jl. Boulevard Raya」沿いに位置し、アクセスの良さが特長です。これにより、これまで以上に多くのお客さまにご利用いただけることを期待しております。今回の移転オープンを通じて、インドネシアにおける「ALLU」のさらなる認知拡大とリユース文化の普及促進、そしてお客さまの利便性向上を目指してまいります。

■ALLU Kelapa Gading Store概要

・店舗名：ALLU Kelapa Gading Store

・営業時間：月曜日から金曜日 10：00～19：00、土曜日 10：00～15：00 ※日曜日定休

・住所：Regus Coworking floor 20, unit 1532, Jl. Boulevard Raya No.1 Kelapa Gading, Jakarta 14240

・買取ジャンル：バッグ、時計、ジュエリー等

・対応言語：インドネシア語、英語

・Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090888876014

・Instagram：https://instagram.com/allu.indonesia?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

・URL：https://allu-id.com/



今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。

■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資

・設立：2019 年 12 月

・代表：アントニオ・リー

・本社所在地：133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore 059413

■Valuence International Ltd.

・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）

・代表：六車 進

・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売

※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。