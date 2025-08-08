【栃木シティ】村越健太選手 クリアソン新宿へ期限付き移籍のお知らせ

株式会社THE TOCHIGI CITY UNITED

このたび、村越健太選手がクリアソン新宿（ＪＦＬ）へ期限付き移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。

なお期限付き移籍期間は、2026年1月31日までとなります。

村越 健太（むらこし けんた）選手

■生年月日：1997年5月29日

■身長/体重：171cm/69kg

■出身地：千葉県

■ポジション：FW

■経歴

ベガルタ仙台ユース - 流通経済大学 - 南葛SC - ブリオベッカ浦安 - 栃木シティ（2024~）

■2025シーズン出場記録

・Ｊ３リーグ：0試合／0得点

・リーグカップ：1試合／0得点

・天皇杯栃木県予選：1試合／0得点

【コメント】

1年間ありがとうございました！

栃木シティでＪリーグに昇格できたことはとても嬉しかったです！今シーズンはプレーしている姿を見せる事が出来ずとても悔しいです。

またこのスタジアムでプレーできるように頑張ります！

引き続き応援よろしくお願いします！