【栃木シティ】村越健太選手 クリアソン新宿へ期限付き移籍のお知らせ
株式会社THE TOCHIGI CITY UNITED
■生年月日：1997年5月29日
1年間ありがとうございました！
このたび、村越健太選手がクリアソン新宿（ＪＦＬ）へ期限付き移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。
なお期限付き移籍期間は、2026年1月31日までとなります。
村越 健太（むらこし けんた）選手
■身長/体重：171cm/69kg
■出身地：千葉県
■ポジション：FW
■経歴
ベガルタ仙台ユース - 流通経済大学 - 南葛SC - ブリオベッカ浦安 - 栃木シティ（2024~）
■2025シーズン出場記録
・Ｊ３リーグ：0試合／0得点
・リーグカップ：1試合／0得点
・天皇杯栃木県予選：1試合／0得点
【コメント】
栃木シティでＪリーグに昇格できたことはとても嬉しかったです！今シーズンはプレーしている姿を見せる事が出来ずとても悔しいです。
またこのスタジアムでプレーできるように頑張ります！
引き続き応援よろしくお願いします！