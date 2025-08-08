【京王百貨店】VOCE×Keio BEAUTY 「秋のビューティ祭典」を開催します

京王百貨店 新宿店では、8月28日(木)～9月3日(水)の期間、講談社が発行する月刊美容雑誌「VOCE」のWEBメディアとコラボレーションしたコスメイベントを開催します。“デパコス”から“プチプラコスメ”を展開する全館のビューティショップ総勢約70ショップが参加し、さまざまな特典やイベントを通じてキレイになれるとっておきの7日間です。







①VOCE編集部エディターによるインスタライブライブ配信：8月30日（土） 9時15分～9時30分、10時～10時30分、11時～11時30分新宿店1階正面入口の特設会場 に設置の「VOCEカウンター」に、美容のプロであるVOCE編集部エディター3名が登場。本イベントのおトク情報や、ブランドおすすめアイテムなど、VOCE公式インスタグラムアカウントにてインスタライブを実施します。ライブを視聴して店頭にご来場いただいたくと、コスメ現品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、ライブ配信終了後は、特設会場にて、エディターの方に直接質問ができるお悩み相談会を事前ご予約にて実施します。＊インスタライブ配信アカウント：「VOCE編集部」@vocemagazine②イベント限定特典がもりだくさん■「VOCE×Keio BEAUTY」イベントオリジナルグッズをプレゼント【特典１】ご来店で「VOCE×Keio BEAUTYオリジナルうちわ」プレゼント【特典２】「Keio BEAUTY LINE」を友だち追加で「VOCE×Keio BEAUTYステッカー」プレゼント※既にLINE友だち登録済みの場合は、SNSに「#keiobeauty」のハッシュタグをつけた投稿でプレゼント。【特典３】「Keio BEAUTY LINE」のアプリ登録で「Keio BEAUTYオリジナルクッキー」をプレゼント