こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店】VOCE×Keio BEAUTY 「秋のビューティ祭典」を開催します
VOCE編集部エディターによるインスタライブや相談会も会場内で実施
https://digitalpr.jp/table_img/2943/115719/115719_web_1.png
①VOCE編集部エディターによるインスタライブ
ライブ配信：8月30日（土） 9時15分～9時30分、10時～10時30分、11時～11時30分
新宿店1階正面入口の特設会場 に設置の「VOCEカウンター」に、美容のプロであるVOCE編集部エディター3名が登場。本イベントのおトク情報や、ブランドおすすめアイテムなど、VOCE公式インスタグラムアカウントにてインスタライブを実施します。ライブを視聴して店頭にご来場いただいたくと、コスメ現品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、ライブ配信終了後は、特設会場にて、エディターの方に直接質問ができるお悩み相談会を事前ご予約にて実施します。
＊インスタライブ配信アカウント：「VOCE編集部」@vocemagazine
②イベント限定特典がもりだくさん
■「VOCE×Keio BEAUTY」イベントオリジナルグッズをプレゼント
【特典１】
ご来店で「VOCE×Keio BEAUTYオリジナルうちわ」プレゼント
【特典２】
「Keio BEAUTY LINE」を友だち追加で「VOCE×Keio BEAUTYステッカー」プレゼント
※既にLINE友だち登録済みの場合は、SNSに「#keiobeauty」のハッシュタグをつけた投稿でプレゼント。
【特典３】
「Keio BEAUTY LINE」のアプリ登録で「Keio BEAUTYオリジナルクッキー」をプレゼント
※左からうちわ、ステッカー、クッキーのイメージ。
■化粧品売場を回ってサンプル・クーポンをゲット
対象売場：全館の対象ビューティショップ
●最大５ショップでサンプルプレゼント
対象ショップを回ってコスメサンプルをゲット。
最大5ブランドまでプレゼント。
※各ブランドでサンプルがなくなり次第終了
●200円OFFクーポンプレゼント
対象ショップのうち2カ所でキャンペーン用二次元コードを読み込むと、対象ショップでコスメ1点以上お買い上げ、またはビューティケアショップのビューティメニューを受けた際にご利用いただける200円分の割引クーポンをプレゼント
※先着2,500名限り
※クーポンの利用期限はイベント期間中に限ります
■豪華景品が当たる抽選会
抽選会場：新宿店2階 「アインズ＆トルペ」
会期中、全館の対象ビューティショップにてレシート合算で税込8,800円以上お買い上げまたはビューティケアショップのビューティメニューを受けていただくと、コスメ現品や最大1,000円のクーポンなどの豪華景品が当たる巨大カプセルトイを使った抽選会にご参加いただけます。
※お一人様１回限り
■アプリ会員新規ご登録で京王パスポートカード10％ポイント
対象売場：全館の対象ビューティショップ
会期中、Keio BEAUTY LINEアプリ会員に新規でご登録いただくと、化粧品お買い上げ時に付与される京王パスポートカードのポイントが1回限り10％ポイントになります。
※お一人様１回限り
③ 人気ブランドの体験型イベント
※各イベントのご予約は8月12日(火)10時より承り開始予定です。
※各イベント枠が埋まり次第、ご予約受付を終了いたします。
●SK-Ⅱ
8月28日（木）～9月2日（火） ※最終日は午後5時閉場
B1階 on the Corner
SK-Ⅱ コンタクトレス肌測定イベント
・「マジックスキャン」での肌測定
・イベント限定キットやご購入特典も！
・ジェノプティクスCCプライマーお試し
・ 9/20(土)発売の新スキンケアお試し＆ご予約受付
●エスティ ローダー
8月28日（木）～9月3日（水）
1階正面入口イベントスペース
アドバンス ナイト リペア イベント・8/29(金)～31(日)限定 メイクアップアーティスト入店
・8/28(木)先行発売「ダブル ウェア ステイ イン プレイスマット ファンデーション N」を一足早くゲット！
・「アドバンス ナイト リペア LS アイセラム」先行体験
・ご購入特典や事前ご予約特典も！
●クリニーク
8月28日（木）～9月3日（水）
1階正面入口イベントスペース
クリニーク美肌ラボイベント
・「角質リセット フェイシャル」でのお手入れタイム
・ご購入特典や事前ご予約特典も！
・イーブンベターシリーズをお試し
各化粧品ショップでもイベントを開催
●RMK
8月30日（土）
アーティスト入店イベント
●クレ・ド・ポー ボーテ
8月29日（金）・30（土）
アーティスト入店イベント
●イヴ・サンローラン
8月30日（土）・31日（日）
アーティスト入店イベント
●資生堂
9月1日（月）～3日（水）
アーティスト入店イベント
●ロクシタン
8月28日（木）～31日（日）
新商品お試しイベント
●ボビイ ブラウン
8月29日（金）～9月3日（水）
アイブロー＆アイシャドウの体験イベント
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
京王百貨店 新宿店では、8月28日(木)～9月3日(水)の期間、講談社が発行する月刊美容雑誌「VOCE」のWEBメディアとコラボレーションしたコスメイベントを開催します。“デパコス”から“プチプラコスメ”を展開する全館のビューティショップ総勢約70ショップが参加し、さまざまな特典やイベントを通じてキレイになれるとっておきの7日間です。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/115719/115719_web_1.png
①VOCE編集部エディターによるインスタライブ
ライブ配信：8月30日（土） 9時15分～9時30分、10時～10時30分、11時～11時30分
新宿店1階正面入口の特設会場 に設置の「VOCEカウンター」に、美容のプロであるVOCE編集部エディター3名が登場。本イベントのおトク情報や、ブランドおすすめアイテムなど、VOCE公式インスタグラムアカウントにてインスタライブを実施します。ライブを視聴して店頭にご来場いただいたくと、コスメ現品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、ライブ配信終了後は、特設会場にて、エディターの方に直接質問ができるお悩み相談会を事前ご予約にて実施します。
＊インスタライブ配信アカウント：「VOCE編集部」@vocemagazine
②イベント限定特典がもりだくさん
■「VOCE×Keio BEAUTY」イベントオリジナルグッズをプレゼント
【特典１】
ご来店で「VOCE×Keio BEAUTYオリジナルうちわ」プレゼント
【特典２】
「Keio BEAUTY LINE」を友だち追加で「VOCE×Keio BEAUTYステッカー」プレゼント
※既にLINE友だち登録済みの場合は、SNSに「#keiobeauty」のハッシュタグをつけた投稿でプレゼント。
【特典３】
「Keio BEAUTY LINE」のアプリ登録で「Keio BEAUTYオリジナルクッキー」をプレゼント
※左からうちわ、ステッカー、クッキーのイメージ。
■化粧品売場を回ってサンプル・クーポンをゲット
対象売場：全館の対象ビューティショップ
●最大５ショップでサンプルプレゼント
対象ショップを回ってコスメサンプルをゲット。
最大5ブランドまでプレゼント。
※各ブランドでサンプルがなくなり次第終了
●200円OFFクーポンプレゼント
対象ショップのうち2カ所でキャンペーン用二次元コードを読み込むと、対象ショップでコスメ1点以上お買い上げ、またはビューティケアショップのビューティメニューを受けた際にご利用いただける200円分の割引クーポンをプレゼント
※先着2,500名限り
※クーポンの利用期限はイベント期間中に限ります
■豪華景品が当たる抽選会
抽選会場：新宿店2階 「アインズ＆トルペ」
会期中、全館の対象ビューティショップにてレシート合算で税込8,800円以上お買い上げまたはビューティケアショップのビューティメニューを受けていただくと、コスメ現品や最大1,000円のクーポンなどの豪華景品が当たる巨大カプセルトイを使った抽選会にご参加いただけます。
※お一人様１回限り
■アプリ会員新規ご登録で京王パスポートカード10％ポイント
対象売場：全館の対象ビューティショップ
会期中、Keio BEAUTY LINEアプリ会員に新規でご登録いただくと、化粧品お買い上げ時に付与される京王パスポートカードのポイントが1回限り10％ポイントになります。
※お一人様１回限り
③ 人気ブランドの体験型イベント
※各イベントのご予約は8月12日(火)10時より承り開始予定です。
※各イベント枠が埋まり次第、ご予約受付を終了いたします。
●SK-Ⅱ
8月28日（木）～9月2日（火） ※最終日は午後5時閉場
B1階 on the Corner
SK-Ⅱ コンタクトレス肌測定イベント
・「マジックスキャン」での肌測定
・イベント限定キットやご購入特典も！
・ジェノプティクスCCプライマーお試し
・ 9/20(土)発売の新スキンケアお試し＆ご予約受付
●エスティ ローダー
8月28日（木）～9月3日（水）
1階正面入口イベントスペース
アドバンス ナイト リペア イベント・8/29(金)～31(日)限定 メイクアップアーティスト入店
・8/28(木)先行発売「ダブル ウェア ステイ イン プレイスマット ファンデーション N」を一足早くゲット！
・「アドバンス ナイト リペア LS アイセラム」先行体験
・ご購入特典や事前ご予約特典も！
●クリニーク
8月28日（木）～9月3日（水）
1階正面入口イベントスペース
クリニーク美肌ラボイベント
・「角質リセット フェイシャル」でのお手入れタイム
・ご購入特典や事前ご予約特典も！
・イーブンベターシリーズをお試し
各化粧品ショップでもイベントを開催
●RMK
8月30日（土）
アーティスト入店イベント
●クレ・ド・ポー ボーテ
8月29日（金）・30（土）
アーティスト入店イベント
●イヴ・サンローラン
8月30日（土）・31日（日）
アーティスト入店イベント
●資生堂
9月1日（月）～3日（水）
アーティスト入店イベント
●ロクシタン
8月28日（木）～31日（日）
新商品お試しイベント
●ボビイ ブラウン
8月29日（金）～9月3日（水）
アイブロー＆アイシャドウの体験イベント
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。