新商品の認知・売上最大化を実現するリテールメディア“新商品Booster”の提供開始
第一弾 花王新ヘアケアブランド「MEMEME」プロモーションを開始
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループ（以下、PPIH）で、リテールメディア事業を担う株式会社pHmedia(ペーハーメディア)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥田薫、以下pHmedia）は、新たな広告商品“新商品Booster“の提供を開始します。
■開発経緯
生活者の情報接触の選択肢が爆発的に増えたことで情報格差も減り、多くのメーカーが製品やサービスも品質での差別化が難しくなる中、「良いものを作って、伝えればよい」という従来型のマーケティングが通用しにくくなってきています。また、メーカー各社は商品開発やブランド育成に対する投資・リスクを出来るだけ下げながら、ヒットを生むための新しいチャレンジも同時に求められているという難しい局面に置かれています。
こうした課題の中、生活者、メーカー宣伝部/事業部、メーカー営業部、小売業の“四方よし”を掲げるpHmediaでは、投資対効果の高い新たなリテールメディアの開発・提供を目指し、新たなリテールメディア“新商品Booster“の提供を開始しました。
この“新商品Booster“では、ドン・キホーテを中心としたPPIHが持つ発信力を活かし、新商品の話題の「発信源」となり、その効果をPPIHだけにとどめずに外に拡げていくことによって、多面的な認知・売上の拡大が期待できます。オンラインでは多くの会員、フォロワーを抱えるアプリや公式SNSでの訴求に加え、オフラインでは棚展開、店舗壁面を使った展開など、商品特性やターゲットに応じてメディアを組み合わせた提案を行います。
■具体的な取り組み事例
取り組みの第一弾として、花王株式会社（以下、花王）の新ヘアケアブランド「MEMEME」のプロモーションを7月29日（水）より開始いたしました。
従来の棚展開、アプリ、SNSを通じた販促施策に加え、今回はドン・キホーテ中目黒本店内で先行発売を兼ねた限定ポップアップストアを立ち上げ、実際に商品に触れられる空間を通じて、ブランドの世界観を表現します。同時に、全国のドン・キホーテ主要店舗でも大型屋外広告を掲出、外部メディアと連携した「ドンキ激推し」広告も掲出いたします。また、本プロモーションの目玉として、ブランドとの親和性の高いPB商品への広告掲載を合わせて実施いたします。PBとナショナルブランドの協業は、新商品のカテゴリーエントリーポイントとして機能し、新たな価値創出に繋がるものと考えます。
■主要なプロモーション概要
実施店舗： ドン・キホーテ中目黒本店 2F
内容：先行発売を兼ねたポップアップストアを展開。実際に商品に触れられる空間を通じて、顧客接点を強化。
実施期間： 2025年7月29日（火）～2025年8月31日（日）
実施店舗： MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店、ドン・キホーテ仙台駅西口本店、
ドン・キホーテ福岡天神本店、MEGAドン・キホーテ渋谷本店
内容：ブランド世界観を表現する大型屋外広告を掲出。通行者への認知獲得を図ります。
実施期間： 2025年7月29日（火）～2025年8月31日（日）
実施店舗：全国のドン・キホーテ系列店舗（338店舗）
内容：ＰＢ新商品タオルコラボ広告
ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」との初の取り組みとして、新商品「美髪タオル」と「MEMEME」とのコラボを実施。PBとナショナルブランドの協業による新たな価値創出の可能性を模索しています。
本取り組みは、店頭販促と広告メディアの垣根を越えた統合的なプロモーション事例として、今後のブランド立ち上げ支援のモデルケースとなることを目指しています。
今後も、pHmediaは、広告主の多様なニーズに応えるソリューションを開発、リテールメディアの新たな価値を創造することで、各社の事業課題解決を支援して参ります。
■新ヘアケアブランド「MEMEME」概要（発売元：花王）
「MEMEME」は、2025年8月新発売の花王ヘアケアブランドです。「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」というブランドコンセプトのもと、毛先までぷるんと弾むうるツヤ髪に仕上げるアイテムを通じて、髪も気分も弾むブーストケア体験を提供します。ワクワクする使用感といつもと同じ使い方で、簡単にうるツヤ髪に仕上げるラインアップです。自分の「好き」を大切にし、理想の自分をめざす人たちに向け、毎日鏡の前に立つ自分の気分を高める存在になりたいと願っています。
■会社概要
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（代表取締役社長CEO：吉田 直樹、以下PPIH）と、株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下博報堂）が共同で2023年に設立。次々と新たな知見を創出しながら、生活者/メーカー宣伝部/メーカー営業部/小売業、“四方よし”のリテールメディア事業を目指しています。
会社名：株式会社pHmedia
代表取締役社長：奥田 薫
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12
https://www.phmedia.jp/
