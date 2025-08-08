エルゴベビーの「OMNI Deluxe」に新色“クラウドホワイト”が登場！8月29日（金）よりアカチャンホンポで限定販売







商品名 ：OMNI Deluxe （オムニデラックス）カラー ：クラウドホワイト価格 ：33,500円(税込36,850円)対象 ：新生児（体重3.2kg、身長50.8cm）～48ヵ月（体重20.4kg）抱き方 ：対面抱き、前向き抱き、腰抱き、おんぶ商品URL：https://bit.ly/3DdiYQn※抱き方別対象月齢・対面抱き ：0ヵ月から48ヵ月（体重20.4kg）まで・前向き抱き：5ヵ月から24ヵ月（体重13.6kg）まで・腰抱き ：6ヵ月から48ヵ月（体重20.4kg）まで・おんぶ ：6ヵ月から48ヵ月（体重20.4kg）まで【SGマーク認証品】ママ・パパに安心してご使用いただくために、日本正規品はSGマークを取得しています。※SGマーク制度適用対象月齢・対面抱き ：1ヵ月から24ヵ月（体重13.6kg）まで・前向き抱き：5ヵ月から24ヵ月（体重13.6kg）まで・腰抱き ：6ヵ月から36ヵ月（体重15kg）まで・おんぶ ：6ヵ月から36ヵ月（体重15kg）まで