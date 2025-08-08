こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本最大級の住まい・暮らしSNS「RoomClip」住文化研究所の竹内 優氏が「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」の審査員に就任！
住まいと情報整理のプロが融合、ScanSnapが仕掛ける生活者起点のアイデア創出
株式会社PFUが主催する「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」の“子育て部門”の審査員に、住まいと暮らしに特化した日本最大級のソーシャルプラットフォーム「RoomClip」の住文化研究所研究員 竹内 優 氏が就任しました。
「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」とは、紙の情報をデジタルでスマートに活用するイメージスキャナー「ScanSnap」による、“紙 × AI” の新たな可能性を探求する公募型アイデアコンテストです。
竹内氏が所属するRoomClip住文化研究所は、RoomClipに投稿された膨大な写真やコメント・タグなどの実例データと、検索や閲覧などの行動データ、ユーザーアンケート・インタビューなどをもとに、住まい・暮らし領域への興味関心が高い生活者についてのトレンドや消費性向などについて研究・発表しています。
竹内氏は、子育て世代の暮らしの工夫をはじめとするRoomClipの多様な投稿を分析。生活者視点に立った家事・育児の効率化や情報整理術を探求し、同領域における専門的な知見を深めてきました。
本コンテストでは、子育ての現場で感じる日常の課題やアイデアを、生活者目線とテクノロジーへの洞察をもって審査いただきます。生活者のリアルな行動や価値観への深い知見をもとに、家庭内での紙の情報の整理や、子どもの作品・思い出のデジタル化など、「子育てと情報活用」をつなぐ実践的な視点に期待しています。
竹内優氏のプロフィール
SCAN to AI 価値創造アイデアコンテストとは
「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」は、ScanSnapによる、“紙 × AI” の新たな可能性を探求する公募型アイデアコンテストです。
詳しくはこちら（https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/digiup/special/SCANtoAI/）
応募テーマ：
紙で保管されている契約書や議事メモ、名刺、レシート、写真、旅行チケットなど、暮らしやビジネスに根ざした“リアルな情報”をAIと融合させて、どんな価値が生み出せるかというアイデアを募集。実現可能かどうかは問わず、発想そのものを重視します。
参加条件と応募方式：
スキャナーを持っていない人も参加可能で、アイデアのみの応募がOK。応募資格は広くオープン。応募者はオンラインフォームからアイデアを投稿します。
賞品：
総額100万円相当の賞品を用意。
グランプリ：30万円分（1件）、部門賞：10万円分（各5件）、特別賞：2万円相当（5件）、さらに参加賞も抽選で用意しています。
スケジュール：
5部門を用意しています。
ビジネス部門・子育て部門・ライフハック部門・フリーランス部門・アンバサダー部門
コンテストは2期制です。期ごとに応募できる部門が異なりますので、ご注意ください。
第1期：2025年6月24日～9月30日（ビジネス・子育て・アンバサダー）
第2期：2025年10月1日～2026年1月31日（ライフハック・フリーランス）
商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
個人情報の利用目的について
ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。
詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。
ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関するお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。
本件に関するお問合わせ先
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ScanSnapニュース事務局
E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap製品ページ
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/digiup/special/SCANtoAI/
