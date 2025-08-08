オンライン職業体験のWorkschoolが横浜市と連携し「横浜市Webマーケティングキャリアスクール」の修了生を完全無償でご紹介！求人企業を募集！

TRUNK株式会社

職業体験・職業訓練のプラットフォーム事業「Workschool」を運営する、TRUNK株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西元 涼）は、横浜市（所在地：横浜市中区本町６丁目50 番地の10）と連携し、女性の就業獲得や所得向上を目的としたプログラム「横浜市Webマーケティングキャリアスクール」を実施しています。スクールでは、横浜市在住の女性を対象として、Webマーケティング/Webサイト制作のスキル習得から就業までを伴走型で支援します。

この度、本プログラムの修了生の採用にご関心のある企業を募集します。

雇用形態や条件等に指定はなく、採用費用は完全無料です。オフラインのマッチング会のほか、個別でのご紹介をさせていただきます。採用にご興味のある企業様は、是非お問い合わせください！

昨年度の開催レポートはこちら

https://note.com/cute_swan230/n/n4638565d8d0e

募集の概要

「横浜市Webマーケティングキャリアスクール」を修了した求職者（Webマーケティングコース：50名、Webサイト制作入門コース：20名）のご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14880/table/32_1_9ade80b3b6ff06aec366bc8022d70d76.jpg?v=202508081056 ]

※お申込み期限は11月末頃を予定しております。

※求職者からニーズのある雇用形態・働き方にマッチする企業を優先的に選ばせていただきます。

※個別の求職者のご紹介のみも可能です。

▼「横浜市Webマーケティングキャリアスクール」概要

女性の所得向上、経済的自立や、デジタル分野におけるジェンダーギャップの解消を目的とした、横浜市在住の女性対象のプログラムです。受講者に対しては、就職対策講座や企業とのマッチング等の支援を行い、就労につなげています。

今年度は、これまで開催していた「Webマーケティングコース」に加え、Webサイトを制作するための基本的な知識を学べる「Webサイト制作入門コース」を新設しました。

・Webマーケティングコース

Web広告やアクセス分析など、3カ月間Webマーケティングを学び、その後、Webマーケティングの仕事を体験する実習プログラムに参加して実践スキルを身に付けます。

・Webサイト制作入門コース

e-ラーニングを使用して、インターネットの仕組みやHTML基本構文など、Webサイトを制作するための基本的な知識を学びます。

スクール概要、受講者インタビューはこちら

https://work-school.city.yokohama.lg.jp/

主催：横浜市政策経営局男女共同参画推進課

お問い合わせ先

TRUNK株式会社 広報担当

メールアドレス：pj-yokohamacity@trunk.school

TRUNK株式会社・会社概要

名称：TRUNK株式会社

URL：https://trunk.company

代表者：西元 涼

所在地：東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル3F

事業内容：オンライン職業体験プラットフォームの運営事業