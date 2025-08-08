漫画家・水瀬藍先生のスペシャルインタビューを掲載！ 無料の漫画情報誌「ALLES（アレス）」8月16日より配布開始

株式会社トゥーマーカープロダクツ

漫画画材ブランド「アイシー」を製造・販売する株式会社G-Too（本社：東京都港区、代表取締役：石井 剛太）は、2025年8月16日（土）より無料漫画情報誌「ALLES（アレス）」を全国のアイシー商品取扱店にて順次配布を開始いたします。

記念すべき40号目の表紙は、人気漫画家・水瀬藍先生が描き下ろし！

「ALLES（アレス）」は、漫画画材ブランド「アイシー」が発行する無料の漫画情報誌です。

記念すべき40号目となる今号は、少女漫画誌「Sho-comi」（小学館）にて『青春ヘビーローテーション』を大人気連載中の水瀬藍先生が表紙イラストを飾ります。また、表紙用イラストの描き下ろしにあわせて独自のスペシャルインタビューにご協力いただきました。

誌面では『青春ヘビーローテーション』描き下ろし表紙のメイキングのほか、アナログ原稿にこだわる水瀬先生の原稿制作に欠かせないお気に入りのアイシースクリーンや画材紹介など、「ALLES」でのみお楽しみいただけるファン必見の情報を多数お届けします。

水瀬先生の特別インタビューのほか、好評連載企画「アイシースクリーン活用法」など、アナログ・デジタル問わず漫画制作をされている方や、漫画ファンにお楽しみいただける内容が盛りだくさんです。

水瀬藍先生の描き下ろし原稿を「トゥールズ 横浜ジョイナス店」で展示します

また、今回描き下ろしいただいた表紙のイラスト原稿は、2025年8月9日（土）から9月23日（火・祝）までの期間、画材店「トゥールズ 横浜ジョイナス店」で展示を行います。同日より「ALLES」の先行配布も実施いたします。原稿作品は無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひお気軽にご来店ください。

「ALLES」冊子無料配布、ウェブサイト配布について

「ALLES」は全国のアイシー製品お取り扱い店舗で無料配布を行います。

2025年8月16日（土）からアイシー公式ホームページの無料情報誌「ALLES」ページでも誌面をご覧いただけます。バックナンバーもお読みいただけますので、併せてお楽しみください。

アイシー公式ホームページ：https://www.icscr.jp/alles/

水瀬藍（みなせあい）先生について

6月3日生まれ、広島県出身。血液型はB型。デビュー作は少女コミック増刊2006年10月号（小学館）に掲載された『Mistake!』。『なみだうさぎ～制服の片想い～』全10巻、『ハチミツにはつこい』全12巻、『恋降るカラフル』全9巻、『きっと愛だから、いらない』全8巻など著書多数。sho-comiにて2020年より『青春ヘビーローテーション』を連載中、既刊17巻。

トゥールズ 横浜ジョイナス店について

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナスB1F

TEL ：045-321-6728

営業時間：10:00～21:00

トゥールズオフィシャルサイト店舗情報：https://www.tools-shop.jp/shop/