カバランが東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2025で「ベスト・オブ・ザ・ベスト・シングル・モルト」をダブル受賞、新歴史を築く

TWSCにおいて最高賞の「Best of the Best」賞が2つのウイスキーに授与されたのは市場初

台北、2025年8月7日 /PRNewswire/ -- 2025年東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（2025 Tokyo Whisky & Spirits Competition、TWSC）の最終ラウンドで、台湾のトップ・ウイスキー蒸溜所が不可能を可能にし、「ベスト・オブ・ザ・ベスト・シングル・モルト」賞を。



カバラン、快挙達成！TWSC「ベスト・オブ・ザ・ベスト・シングルモルト」を2商品同時受賞。 新たな境地を切り開く。



主催者は次のように述べています。「同点のため、この部門では2名の優勝者が出ました。TWSCの歴史上、2つのウイスキーに『ベスト・オブ・ザ・ベスト』の称号が授与されるのは初めてです。」

Kavalan Solist PX Sherry Caskと新製品のKavalan Lánは、厳格な二重の選考プロセスを経て共同で「ベスト・オブ・ザ・ベスト・シングル・モルト」に選ばれました。

審査員はPX Sherryを「うま味の深みを伴うシルキーで重厚な後味」と評価し、Lánを「キャラメル化したナッツ、蜂蜜、寺院の香」が「深く魅力的な香り」を生み出すと評しました。

金車グループのリーユーディンは、日本は世界で最も洗練されたウイスキー市場の1つであると述べています。

「日本は、愛好家が複雑さ、深み、そして個性を評価する場所です。東京で史上初の同点の『ベスト・オブ・ザ・ベスト』を獲得することは、大変な栄誉です。このような素晴らしい舞台で私たちの職人技が認められてとても嬉しいです。」



キングカーグループ会長のリー・ユーディン氏が、TWSC 実行委員長の土屋守氏から栄誉ある「ベストオブザベスト シングルモルトウイスキー 2025」の賞状を受け取りました。



製品の説明

LÁNシングル・モルト・ウイスキー（700ml、アルコール度数43%）

LÁNという名前には深い意味が込められています。これは「Kavalan」の略で、私たちの故郷である「宜蘭」に敬意を表しています。また、中国語で蘭の「lán」を表し、台湾が「蘭の王国」として名声を得ていることを象徴しています。

これは私たちの故郷にちなんで名付けられた最初のKavalanウイスキーであり、パッケージには、アジアならではの美的感覚を反映して、表現力豊かな書道と繊細な蘭のモチーフが描かれています。

香り（ノーズ）：蘭、バラ、ジャスミン、シャクヤク、シトラスフラワー、バター、バニラ、チョコレート、白檀。

味わい（パレート）：フローラルでフルーティーな爽やかさ、バター、ココア、スパイスの効いたオークの風味、上質なオー・ド・パルファムのような余韻。

Kavalan Solist PXシングル・カスク・ストレングス（700ml、アルコール度数50～59.9%）

甘いデザート・シェリーであるPX（Pedro Ximénez）は、「シェリーの王様」と呼ばれます。Kavalan Solist PXは、ジューシーなレーズンとハニー・シロップの豊かな風味が広がる、濃厚で温かみのあるウイスキーです。ブラインド・テイスティングでは、その驚くほど熟成した味わいに審査員が20年または30年もののワインと間違えるほどでした。

Solist PXが「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞するのは、2023年の受賞に続いて2度目となります。

香り（ノーズ）：濃厚なレーズン、イチジク・ジャム、トフィーの甘さ、そしてほんのりとしたダーク・チョコレートの香り。

味わい（パレート）：シルキーでコクがあり、蜂蜜風味のデーツ、ココア、ナツメグのスパイス、シェリー酒の温かさが長く残ります。

ソリストシリーズは、まるでカバランウイスキーの熟成庫内でカスクがソリストのように演奏するというインスパイアからその名前が付けられました。着色や冷却濾過を行わずに、シングル・カスク・ストレングスで瓶詰めされます。

カバランウイスキーは今年のコンテストで最高金賞7個と金賞11個を獲得するという新記録も樹立しました。

厳選された最高金賞ウイスキーに関する審査員のコメント：

Kavalan Solist PX Sherry Cask

甘味が口の中に広がり、その後に穏やかな苦味と上品な渋みが美しく調和

上質なシェリー樽を思わせる、深いうま味とほのかな温かさ、シルキーで深みのあるフィニッシュが印象的

濃縮された香りを持つドライ・プラムのような濃厚さが漂う

Kavalan Lán

キャラメル・ナッツ、蜂蜜、寺院のお香のような香りが深く魅力的なアロマを作り出している

ロースト・パイナップル、バニラ・カスタード、オレンジ・ピールの風味が豊かで満足感のある味わいを生み出す

繊細でありながら力強く、ディズニー・プリンセスの優雅さを彷彿とさせる

Kavalan Solist ex-Bourbon Cask

西洋のデザートのように洗練されており、上品な甘さとオークとミントの長いフィニッシュが特徴

キャラメル、マスカット、桃の香りが美しく調和している

フルボディで表現力豊か。ストレートでも氷を入れても楽しめる

Kavalan Triple Sherry Cask

甘口ワインのように豊かで複雑、口の中で心地よい変化が続く

際立ったシェリーの特徴、ドライ・フルーツとオークのスパイスとのバランスが絶妙

柑橘系の香りが滑らかに広がり、舌触りが柔らかく、ストレートで楽しむのがおすすめ

Kavalan Solist Moscatel Sherry Cask

赤ブドウ、ブラックベリー、ナツメグの香りがレーズン、ティラミス、ブラック・コーヒーの風味へとつながる

バターのような風味とうま味が豊かで、甘さと風味が絶妙に混ざり合っている

ダーク・チョコレートとドライ・シトラスを思わせる複雑な味わいに、層状のフィニッシュが長く続くは、ウイスキーの常識を打ち破り、世界クラスのウイスキーがどのようなものであるかという定義を塗り替え続けています。台湾という小さな島で生まれ、今や愛されています。

受賞一覧：

最高金賞

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Peated Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Kavalan Lán Single Malt Whisky

金賞

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Wine Oak Single Malt Whisky

Kavalan Port Oak Single Malt Whisky

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2025（Tokyo Whisky & Spirits Competition）について

TWSCはアジア最大級の大会であり、日本で唯一の大会です。TWSCは、日本ウイスキー文化研究所（Japan Whisky Research Centre）の設立以来20年以上にわたって築かれてきたネットワークを基に、日本各地のバーテンダー、製造業者、輸入業者、ウイスキー・コニサー（Whisky Connoisseur）の認定資格保有者など、数百名の審査員を擁しています。2025年の大会には約30か国が参加し、合計639点のスピリットが出品されました。第1ラウンドには213名の審査員が参加し、第2ラウンドには41名の審査員が参加しました。

カバラン・ウイスキーについて

宜蘭県にあるカバラン蒸溜所は、2005年以来、台湾におけるシングル・モルト・ウイスキーの先駆者的存在です。雪山の雪解け水を源泉とし、高温多湿の環境で熟成されたウイスキーは、海風や山風の影響を受けさらに美味しくなります。これらの自然的要素が組み合わさって、カバランの特徴であるクリーミーさが生み出されています。宜蘭県の旧名を冠した同蒸溜所は、親会社である金車集団の傘下で約45年間にわたり飲料製造を行ってきました。様々な国際コンペティションにおいて金賞を900回受賞しています。

問い合わせ先：

Kaitlyn Tsai

kaitlyn@kingcar.com.tw

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com