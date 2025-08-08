【初解禁】ニクオン町田 アーティスト発表 第一弾！ダイアモンド☆ユカイ、ROLLY 出演決定！
ダイアモンド☆ユカイ、ROLLYが町田シバヒロに降臨！
（株）アシスト主催、肉と音楽の野外フェスティバル「町田ニクオンBASE」。
8月8日（金）、第一弾アーティストを発表しました！
記念すべき第1弾に名を連ねるのは、日本ロック界の伝説的存在・ダイアモンド☆ユカイ、そして圧倒的な個性と多才な活動で支持を集めるロックスター・ROLLY（ローリー）の2組。
音楽性・キャラクターともに唯一無二の2人が、秋空の町田シバヒロでスペシャルなライブを繰り広げます。
■出演アーティスト紹介
■ダイアモンド☆ユカイ
1986年、伝説のロックバンド「RED WARRIORS」のボーカルとしてメジャーデビュー。わずか3年で人気絶頂のまま解散し、その後はソロとして精力的に活動を続けている。
映画『トイ・ストーリー』日本語版主題歌「君はともだち」や、映画・舞台・テレビでも活躍。家庭では3児の父としての一面も持ち、2022年には双子のPTA会長に就任。音楽と人生を全身で語るステージは必見！
WEBサイト：https://sites.google.com/sunmusic-gp.co.jp/diamondyukai/home
■ROLLY
90年「すかんち」のヴォーカル＆ギターとしてデビュー。グラムロック調の派手なルックスと親しみやすい音楽性で一世を風靡。解散後はソロ活動のほか、舞台やテレビなど多方面で活躍。
その独自のキャラクターとパフォーマンスは唯一無二で、観客を魅了するロックスターとして愛され続けている。
WEBサイト：https://www.rollynet.com/
■イベント開催概要
イベント名：ニクオン町田BASE
日 時：2025年10月11日（土）・12日（日）
時 間：11:00～19:00予定
会 場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1丁目20-23）
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン町田BASE実行委員会（株式会社アシスト内）
後 援：町田商工会議所、一般社団法人 町田青年会議所、一般社団法人東京ニュービジネス協議会、一般社団法人町田・相模原経済同好会
特別協力：株式会社トーキョーアート、株式会社Zooops Japan、株式会社I.K.Eプランニング、株式会社シーティーイー、DELE株式会社、Dr.Crab
実施内容：・音楽ステージ1ステージ（2日間）
・飲食店はキッチンカーによる出店形式20店舗
・企業ブース出店
出演アーティスト：プロミュージシャン8組、アマチュアミュージシャン2組、全10組
※出演アーティスト・出店情報は今後も順次発表予定
開催内容：「街を元気に!」というコンセプトのもと、「肉料理を中心としたフードフェス」と「ライブ音楽イベント」が融合した地域密着型の入場無料フェスティバル。
