親子で楽しめる「SDGsエコポットづくり」ワークショップを、株式会社HOKETが提供開始
株式会社HOKET（本社：東京都立川市）は、SDGsや環境教育のテーマにもマッチするワークショップメニュー「エコポットづくりワークショップ」の提供を開始しました。
土に還る植木鉢をデコレーションする内容で、ファミリー層向けのイベントやSDGs関連の催事での活用にも最適です。
ポットは、土に植えると自然に分解される素材で、自然との共生を学ぶきっかけにもなります。短時間で実施できるため、大人数での開催にも対応可能です。
詳細情報：
https://lab.hoket.co.jp/business/workshops/eco-pot
■ ワークショップ概要
名称：エコポットづくりワークショップ
内容：
環境にやさしい素材で作られたポットを自由に飾って楽しむ工作ワークショップです。
特徴：
・土に還る自然素材のポットを使用
・ハサミを使わず、安全に取り組める内容
・小さなお子さまから大人まで楽しめる
・完成した鉢は持ち帰って飾ることができる
・SNS映えする見た目でPRにも活用しやすい
■ HOKETについて
株式会社HOKETは「呼び覚ませ！創造力」をテーマに、子どもや親子向けのクラフトイベントを数多く企画・運営しています。
「集客につながる体験コンテンツを探している」「企画から一緒に考えてほしい」といったご相談にも、柔軟に対応しています。
■ 会社概要
会社名：株式会社HOKET
所在地：〒190-0022 立川市錦町1-4-4 サニービル2F cs-176
Webサイト：https://hoket.co.jp/
HOKET LAB（企業向け出張ワークショップ）：https://lab.hoket.co.jp/business
