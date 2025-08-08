レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ファブレス半導体市場は2033年までに172億ドルに急増する見込み、次世代チップの革新、AI統合、設計中心のスケーラビリティが原動力
ファブレス半導体市場は、半導体チップの設計・開発に重点を置きながら、製造はサードパーティのファウンドリーに委託するという、幅広い半導体業界の中でも重要なセクターとして台頭してきた。2024年現在の市場規模は39億5,000万米ドルで、2025年から2033年までの年平均成長率（CAGR）9.93%を反映して、2033年までに172億米ドルに成長すると予測されている。この成長は、人工知能（AI）、5G、モノのインターネット（IoT）など、さまざまな産業で先端半導体技術への需要が高まっていることが背景にある。
成長を牽引する市場ダイナミクス
ファブレス半導体市場の急拡大は、主に世界的なコンシューマー・エレクトロニクスの普及拡大が原動力となっている。都市化が加速する中、スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブルなどのスマートデバイスの需要が急増しており、これらはすべて先進的な半導体チップに大きく依存している。より小さく、より軽く、よりパワフルなデバイスの需要は、革新的な半導体ソリューションの必要性をさらに高めている。これらのデバイスは効率的で高性能なチップを必要とするため、企業は先進的な半導体ソリューションの研究、開発、設計に注力し、半導体ファブレス市場の成長を促進している。
さらに、電子機器における電池寿命とエネルギー効率の向上が、より効率的で耐久性のある製品への需要に応えることができるファブレス技術の採用を企業に促している。その結果、同市場は予測期間中も急拡大を続けると予想される。
市場拡大が直面する課題
ファブレス半導体市場は大きな成長の可能性を示していますが、その進歩を妨げる可能性のあるいくつかの課題があります。 重要な制約の一つは、技術的なアップグレードのための一定の必要性です。 半導体業界の急速なイノベーションのペースは、ファブレス企業が競争力を維持するために設計を継続的にアップグレードする必要があることを意味します。 しかし、中小企業は、そのような頻繁なアップグレードに投資する能力を制限する財務上の制約に直面する可能性があり、成長と市場への参入への障壁を作り出しています。
さらに、地政学的な緊張と貿易障壁は、世界の半導体サプライチェーンを混乱させる可能性があり、特に製造のためにサードパーティのファウンドリに大きく依存しているファブレス企業に影響を与える可能性があります。 このような大企業への依存度の高まりは、新規参入者や地域のプレーヤーの機会を制限し、市場の全体的な成長の可能性を妨げる可能性があります。
市場成長のための機会
課題にもかかわらず、ファブレス半導体市場を前進させる可能性のある重要な機会があります。 成長の主要な原動力の1つは、半導体業界における研究開発（R＆D）活動への焦点の増加です。 自動車、ヘルスケア、コンシューマーエレクトロニクスなど、さまざまな分野における半導体の需要の増加により、全体的な性能を向上させる高度なパッケージングソリューションとチップセットの開発が重視されています。
また、AIや機械学習（ML）技術の採用により、特殊半導体のさらなる需要が見込まれています。 また、企業は特定の産業に合わせた新素材やプロセスの開発にも注力しており、予測期間中にファブレス企業のビジネスチャンスを創出します。
