とびっきり！夏のクリアランスセール「売り尽くし 夏の感謝祭」を BODYMAKERが8月8日（金）より9月1日（月）まで 直営サイト・直営店舗（8月31日まで）で同時開催！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、とびっきり！夏のクリアランスセール「売り尽くし 夏の感謝祭」を公式直営サイト及び直営店舗で、8月8日（金）より9月1日（月）までスタートします。新作・旧作アイテム大放出する夏のお買物応援セール！同時に同タイトルの店舗チラシを配布。新作ウエア、シューズ、サンダルなど中心に、トレーニングや格闘アイテムなどお買得アイテムを多数掲載。目玉アイテムを一部紹介すると、夏の定番bmtw DRYメッシュハーフスリーブ1・2各種\3,990→\1,990の半額、遮熱効果で体感－８℃ BM・DRY サンシェード ハーフスリーブ\3,990→\1,990の\2,000引き、人気のインナーパンツついにどれでも\990など。夏に大活躍のサンダルがスペースシップはじめ\990多数。BODYMAKER（ボディメーカー）は、お客様がお得な買い物ができるように応援し続けます。ぜひ、一度ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326822&id=bodyimage1】
「売り尽くし夏の感謝祭」ページ
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eobon/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
■「売り尽くし夏の感謝祭」店舗チラシ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326822&id=bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
