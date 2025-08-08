【実施報告】Bsオリ姫デー2025「#推しメッセ」大反響！BsGravityに届いた応援メッセージギフトの全貌を公開

株式会社IW#推しメッセ BsGravity

2025年6月27日（金）～7月10日（木）に京セラドーム大阪で開催された「Bsオリ姫デー2025 supported by エクスドリーム不動産」にて、ファンが推しへの応援メッセージを"ギフト"として贈れる「#推しメッセ」を実施しました。

オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」への特別企画として実施された本応援企画。

多くのファンからの温かいメッセージが会場内のデジタルサイネージに放映され、メンバーへの愛と応援があふれたイベント当日の様子をお届けします。

「#推しメッセ」とは？

「#推しメッセ」は、ファンが“推し”への応援メッセージをギフトとして贈ることができる、新しい形の推し広告(R)︎です。

応援メッセージは、会場内のデジタルサイネージに放映されるほか、後日デジタルブックとしてご本人やファン自身に届けられ、思い出として残すことができます。

さらに、収益の大部分をアーティストやタレント本人に還元する仕組みを採用しており、ファンの応援が直接的な活動支援につながります。

「ありがとう」「ずっと応援しているよ」などファンの想いを、特別な形で“推し”に届けることができるのが#推しメッセです。

「BsGravityに#推しメッセを贈ろう！」企画概要

BsGravityに#推しメッセを贈ろう！

京セラドーム大阪で開催された「Bsオリ姫デー2025」期間中、BsGravityへの応援企画として#推しメッセが実施されました。

本企画では、ファンから寄せられた応援メッセージを会場内のデジタルサイネージで放映。

メンバーへのあたたかな想いが会場全体を包み込み、BsGravityとファンの絆を一層深める企画となりました。

#推しメッセの詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/34238/table/44_1_fe7418a459b4980d617de42eb64c56eb.jpg?v=202508081056 ]5つの応援プラン

今回の#推しメッセでは、ファンの皆様に応援スタイルを自由にお選びいただけるよう、選べる5つのプランをご用意しました。

オリ姫プレミアム応援プランオリ姫プレミアム応援プラン

価格：15,000円（税抜）

メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2025Ver.（15,000円Ver.）

メッセージ表示時間：30秒

デジタルブック掲載順：裏表紙/冒頭ページ候補

追加特典：宛名付きメンバー直筆メッセージ画像

オリ姫エリート応援プランオリ姫エリート応援プラン

価格：10,000円（税抜）

メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2025Ver.（10,000円Ver.）

メッセージ表示時間：10秒

デジタルブック掲載順：特別掲載

追加特典：メンバー直筆メッセージ画像

オリ姫スペシャル応援プランオリ姫スペシャル応援プラン

価格：5,000円（税抜）

メッセージデザイン：Bsオリ姫デー2025Ver.（5,000円Ver.）

メッセージ表示時間：8秒

デジタルブック掲載順：上位

追加特典：オフショット

オリ姫ベーシック応援プランオリ姫ベーシック応援プラン

価格：3,000円（税抜）

メッセージデザイン：通常Ver.（3,000円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：通常

追加特典：なし

オリ姫ライト応援プランオリ姫ライト応援プラン

価格：1,500円（税抜）

メッセージデザイン：通常Ver.（1,500円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：なし

追加特典：なし

各プランでは、メッセージデザインや表示時間、掲載順、特典内容が異なり、よりパーソナライズされた応援スタイルの選択を可能にしました。

豪華3大特典

さらに今回の#推しメッセでは、応援メッセージをお贈りいただいた方の中から抽選で、豪華特典が当たるキャンペーンも実施いたしました。

【特典１.】抽選で1名にプレ始球式当たる！9月25日（木）の試合

対象者：イベント期間中のメッセージギフト購入者

【特典２.】抽選で25名に6月28日の観戦チケットとユニフォーム当たる！

対象者：6月19日（木）までの事前購入者

【特典３.】抽選で25名に7月8日の観戦チケットとユニフォーム当たる！

対象者：6月19日（木）までの事前購入者

#推しメッセ当日の様子をレポート！

#推しメッセ 事例

当日は、京セラドーム大阪内のコンコースやBsSQUAREを含む、計8ヵ所にデジタルサイネージを設置。



ファンから寄せられた応援メッセージがリアルタイムで映し出され、試合前の会場を一層盛り上げました。

#推しメッセ 事例#推しメッセ 事例#推しメッセ 事例

各サイネージには、BsGravityメンバーのポップも装飾され、フォトスポットとして多くの来場者からご好評をいただきました。

思い思いの写真を撮影するファンの姿が見られるなど、応援とともに記念に残る空間に。

また当日は、BsGravityのメンバーがPRブースを訪問し、#推しメッセの企画をより一層盛り上げました！

#推しメッセ 事例【“見たよ！”の声も】BsGravityメンバーが応援メッセージにリアクション！

メンバーの楽屋内にもデジタルサイネージを設置し、ファンからの応援メッセージが直接本人たちに届きました！

#推しメッセ 事例

#推しメッセ実施期間中には、XやInstagramなどで、メンバー自身が「見たよ！」というコメントとともに、写真や動画を続々と投稿。



その発信をきっかけにファンとの新たなコミュニケーションが生まれ、SNS上でも大きな反響を呼びました。

X公式アカウント NUI_BsG_362（@NUI_BsG_362）より現地を訪れたファンの反応は？盛り上がりは最高潮に！

京セラドーム大阪内で放映された#推しメッセを一目見ようと、多くのファンが試合開始前から会場に足を運びました。

当日、会場で贈られたメッセージもリアルタイムで放映され、ご自身の想いが“その場で推しに届く”という特別な体験をご提供しました。

応援メッセージが1冊のデジタルメッセージブックに

#推しメッセ 事例#推しメッセ 事例#推しメッセ 事例

#推しメッセ期間中、7試合を通して寄せられたすべての応援メッセージは、一冊のデジタルメッセージブックとしてまとめられ、BsGravityのメンバー、そしてファンのもとへお届けいたしました。

メンバーにとっても、応援が形となったこのメッセージブックは、かけがえのない“宝物”として、心に深く刻まれたことでしょう。

ファンレターや推し広告に次ぐ“第三の応援手段”

弊社ではこれまで、ファンが推しを応援するための広告「推し広告」を専門に手掛け、ファンの想いを“形”にするサービスを提供してまいりました。

しかし従来の推し広告は、掲出までの準備期間や審査の手間がかかるほか、推し本人への収益還元が難しいという課題も抱えていました。

そうした中で誕生したのが、新サービス「#推しメッセ」です。

本サービスでは、メッセージギフトをご購入いただくことで、最短10分以内に会場内のデジタルサイネージへ応援メッセージを掲出。

ファンの想いをその場で“推し”に届けることができる、まったく新しい応援体験を提供しています。

「ファンレター」「推し広告」に続く、“第三の応援手段”として、#推しメッセはこれからも可能性を広げてまいります。

