「大学進学フェスタ in KYOTO 2025」9月28日（日）京都・みやこめっせで開催！

株式会社京都新聞社

京都新聞は、9月28日(日)に、大学入試を控える生徒・保護者の皆さんを対象とした「大学進学フェスタ in KYOTO 2025」をみやこめっせ（京都市勧業館、京都市左京区岡崎成勝寺町）で開催します。地元京都のほか、関西、首都圏などから資料参加を含め64の大学が参加する進学相談会です。入試の特徴や学校生活について各大学担当者に直接質問できるほか、一般・推薦入試対策に関する講演会、大学担当者による大学別説明会、大学の学びを体験できるコーナー、受験のプロスタッフへの相談も実施します。入試対策はもちろん日常の学習に関する疑問や不安を解消する場として、ぜひご参加ください。

〈日 時〉

2025年9月28日（日）午前10時～午後4時（受け付けは午後3時半まで）

〈会 場〉

みやこめっせ（京都市勧業館）3階 第3展示場

（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1、市営地下鉄東西線東山駅下車徒歩約8分）

〈主 催〉

京都新聞

〈協 力〉

成基学園（東進衛星予備校・ゴールフリー）

〈協 賛〉

大塚製薬、コミュニティ・バンク京信（京都信用金庫）、(株)大学通信、東進ブックス

〈運営協力〉

日本政策金融公庫

〈後 援〉

京都府教育委員会、滋賀県教育委員会、京都市教育委員会

〈入場料〉

無料

〈申し込み方法〉

事前申し込み制（お1人につき１申し込み）

下記のウェブサイトから入場時間をご予約の上、ご来場ください。

https://www.kokuchpro.com/event/shingaku_kyoto22/3401286/

〈問い合わせ〉

大学進学フェスタ in KYOTO事務局（京都新聞ＣＯＭ営業局内）

075（241）6172（平日午前10時～午後５時）

《内容詳細》

入試相談コーナー＝昨秋開催時の様子

【コーナー紹介】

◎入試相談コーナー

各大学の担当者が、大学での学び、学校生活や入学試験などの質問・相談に応じます

◎資料コーナー

資料参加大学の大学案内パンフレットを配布

◎受験相談コーナー

現役大学生・卒業生が学習方法などをアドバイス

◎情報発信コーナー

受験対策に関する講演、大学個別の説明会

◎学びの体験コーナー

大学の研究や学びを実際に体験

◎学習相談コーナー

受験のプロスタッフによる個別相談

受験相談コーナー＝昨秋開催時の様子

【出展大学】

◎ブース出展

大阪医科薬科大学、大阪大谷大学、大阪経済大学、大阪工業大学、大阪公立大学、大阪産業大学、大阪成蹊大学、金沢工業大学、関西大学★、関西学院大学★、京都外国語大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学★◆、京都女子大学、京都市立芸術大学、京都先端科学大学、京都橘大学、京都府立大学、京都薬科大学、近畿大学★、芸術文化観光専門職大学、甲南大学、神戸薬科大学、国際教養大学、国際基督教大学★、滋賀大学★◆、滋賀県立大学、摂南大学、中央大学、筑波大学、テンプル大学ジャパンキャンパス、東京都市大学、東京理科大学、同志社大学★、同志社女子大学、徳島大学、名古屋大学、奈良大学、日本大学、花園大学、佛教大学、法政大学、明治大学★、大和大学、立命館大学、早稲田大学★

◎資料参加

大阪大学、大阪電気通信大学、大谷大学、お茶の水女子大学、九州大学、京都医療科学大学、京都光華女子大学、工学院大学、駒澤大学、東京大学、東京外国語大学、東北大学、日本歯科大学◆、北海道大学、明治学院大学、立命館アジア太平洋大学、龍谷大学

★は個別説明会を実施する大学

◆は学びの体験コーナーにも出展する大学

【「情報発信コーナー」タイムテーブル】

◎講演

「志望校現役合学必勝法」（成基学園［東進衛星予備校］）１.10:30~10:50/２.13:30~13:50

「推薦入試の必勝法」（成基学園［ゴールフリー］）１.11:00~11:20/２.14:00~14:20

「知っておきたい京都大学受験入門講座」（成基学園［東進衛星予備校］）11:30~12:20

「知っておきたい大阪大学受験入門講座」（成基学園［東進衛星予備校］）14:30~15:20

「受験に勝つ朝食学」（大塚製薬）１.12:30~12:50/２.15:00~15:20

◎大学別説明会

早稲田大学 10:30~11:20

近畿大学 11:30~12:20

明治大学 12:30~13:20

国際基督教大学 13:30~14:20

滋賀大学（データサイエンス学部） 14:30~15:20

関西大学 10:30~11:20

関西学院大学 11:30~12:20

同志社大学 12:30~13:20

京都産業大学 13:30~14:20

情報発信コーナー（講演）＝昨春開催時の様子

【学びの体験コーナー】

京都産業大学《理学部「ジャイロって何じゃいろ？」／情報理工学部「モノづくり×生物計測：ファーブルに捧ぐ虫の行動計測」／生命科学部「生命科学の研究、社会実践を見て、触れて体験しよう！」》

滋賀大学《データサイエンス学部「交通安全にまつわるデータサイエンス体感コーナー あなたは無事に横断歩道を渡れますか?」》

日本歯科大学《ハノシゴトって何だろう？実際の歯科材料を使ってオリジナル歯ブラシケースを作ろう！》