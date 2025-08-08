Smilegate、Absurd VenturesのA BETTER PARADISEの世界を舞台にしたAAAオープン・ワールド・ゲームを発売へ





- Smilegateは、元GTAクリエイティブ・ディレクターのDan Houser氏とのパートナーシップを拡大し、グローバルAAAパブリッシングに進出

- Smilegateの資金提供を受け、A Better Paradiseの世界を舞台にした新しいゲームが開発中

カリフォルニア州サンタモニカ、韓国ソウル、2025年8月8日 /PRNewswire/ -- Smilegateは本日、Dan Houser氏のAbsurd Venturesと契約を締結し、スタジオの近日発売予定のAAA、オープン・ワールド、SFアクション・アドベンチャー・ゲームを、同社の驚異的なA BETTER PARADISEの世界観で世界的に発売すると発表しました。この提携は、昨年発表されたSmilegateによるAbsurd Venturesへの戦略的投資に続くものです。



A BETTER PARADISEは、Rockstar Gamesの共同設立者であり、GRAND THEFT AUTOやRED DEAD REDEMPTIONなどのフランチャイズの元クリエイティブ・ディレクター兼リード・ライターであるDan Houser氏が設立した会社、Absurd Venturesによって作られた広大な世界です。スタジオの素晴らしい物語の世界とキャラクターを創り出す才能を基に、A BETTER PARADISEはすでにヒット・オーディオ・フィクション・シリーズA BETTER PARADISE Volume One:An Aftermathを生み出しています。このゲームは、Appleのフィクション・チャートで初登場1位を獲得し、2024年のSignal Awardの脚本付きフィクションの最優秀エピソード賞（Best Episode of Scripted Fiction）を受賞しました。Absurd Venturesは、A BETTER PARADISEのストーリー第1巻の小説化も発表しており、2025年10月に発売予定です。

現在開発の初期段階にあるこのビデオ・ゲームは、長年の協力者であるLazlow氏やMichael Unsworth氏を含む世界構築およびクリエイティブ・チームとともに、Houser氏によって脚本とクリエイティブ・ディレクションが行われています。Absurd Venturesでのゲーム開発は、元Nianticのゼネラル・マネージャーでPandemic Studiosの共同設立者でもあるベテラン・スタジオ責任者のGreg Borrud氏が指揮しています。Houser氏とBorrud氏はAbsurd Venturesスタジオでエリート・チームを構築しています。また、A BETTER PARADISEゲーム・プロジェクトには、Bungie、Treyarch、Respawn、Insomniac、Riotなどで経験を積んだシニア・ゲーム開発の人材が集まっており、彼らはCall of Duty、Destiny 2、Valorant、Spider-Man 2、Hogwarts Legacyなど、数多くの最高クラスのアクション・ゲームやアドベンチャー・ゲームでリード・クレジットを飾っています。

Absurdは、トップクラスの開発チームを擁し、野心的で刺激的な創造的ビジョンを原動力に、この新しいAAAゲームの開発を正式に開始しました。同社は、世界的なゲーム業界での成功によって証明されたSmilegateの専門知識と経験が、戦略的なパブリッシング・パートナーシップに強力な相乗効果をもたらすと期待しています。Smilegateは、昨年のAbsurd Venturesへの株式投資に続き、A BETTER PARADISEプロジェクトの世界的な成功を確実にするために、開発資金を含む全面的な投資を行う予定です。

SmilegateのCEO、Sung Joon-ho氏は次のように述べています。

「Dan Houser氏およびAbsurdとともに、世界的なAAAゲーム市場におけるこの新たな挑戦に挑めることを大変嬉しく思います。ABPユニバースの力強いストーリーテリングとAbsurdチームの開発能力が組み合わさることで、傑出したタイトルが生まれると確信しています。当社は開発者第一のDNAを持つ企業であり、開発スタジオが何を求めているかを真に理解しています」と同氏は強調します。「Absurdとの提携を通じて、私たちはA Better Paradiseゲーム・プロジェクトを全面的にサポートし、世界中のプレイヤーに愛される新しいタイトルの制作に全力を尽くします。Smilegateは、世界市場での豊富な経験と成功を活かし、ABPプロジェクトが世界中で愛される成功となるよう努めます。」

Absurd Venturesの創設者であるDan Houser氏は次のように述べています。

「Absurd Venturesは、新しい種類の物語を伝え、興味深く魅力的な独創的な体験を創造するために設立されました。今回の新しいゲームは、まったく違う場所へと踏み出し、プレイヤーをまったく新しい冒険に連れて行く機会となります。私は、Absurd Venturesで構築している素晴らしいチームとともにこの旅に出られることを嬉しく思っており、私たちのビジョンを真に理解し、サポートしてくれるSmilegateと提携できることに感謝しています。」

Smilegateのチーフ・ビジョナリー・オフィサーであるKwon Hyuk-bin氏は次のように付け加えています。

「Dan Houser氏と私は、ゲームと未来への共通の関心を通じて深い友情を築いてきました。そして今、A Better Paradiseプロジェクトでのコラボレーションを通じて、私たちの創造的なビジョンを共有できることは特に意義深いことだと感じています」と同氏は述べています。「私たちが何度も話し合ってきたビジョンを反映したタイトルを発表できることを嬉しく思います。このタイトルが世界中のゲーマーの心に深く響くことを願っています。」

Smilegateは、この共同プロジェクトを通じて、アジアを越えて成長し、世界のゲーム業界の主要プレイヤーになることを目指しています。

Absurd Venturesは、この取引に関連してGrubman Shire Meiselas & Sacks, P.C.およびFenwick & West LLPから助言を受けました。SmilegateはDLA Piperの助言を受けています。

開発スケジュールやプラットフォームなどの詳細については、後日発表します。A BETTER PARADISEの世界について詳しく知るには、公式ウェブサイトにアクセスし、X、Instagram、Bluesky、YouTube、Threads、Facebook、TikTokで最新情報をフォローしてください。

Smilegateについて

Smilegateは、韓国に本社を置き、米国、中国、日本に地域オフィスを構える世界的なゲーム開発およびパブリッシング会社です。同社の主力フランチャイズである「CROSSFIRE」は、ゲーム史上最大かつ最も成功したフランチャイズの1つです。現在までにPCおよびモバイル・プラットフォームで10億人を超える登録ユーザがおり、世界中で800万人を超える同時プレイヤーがいます。同社の最新プロジェクト『Lost Ark』は、2018年に韓国でリリースされ、2021年2月に北米とヨーロッパで発売されたMMORPGです。Lost Arkは、Steam上で同時接続プレイヤー数が132万人を超えるという新記録を達成しました。詳細については、Smilegate.comをご覧ください。

Absurd Venturesについて

Absurd Venturesは、オリジナルのビデオ・ゲーム、実写およびアニメ映画やテレビ番組、オーディオ・フィクション、書籍、漫画などを制作する、ストーリーテリングを主眼としたエンターテイメント企業です。この会社は、かつてRockstar Gamesの共同設立者であり、歴史上最も成功したエンターテイメント作品のいくつかを支えた主導的なクリエイティブ・フォースであるDan Houser氏によって設立されました。Houser氏によって作成されたAbsurd VenturesのオリジナルIPには、SFスリラーの世界を舞台にしたA Better Paradise、クライム・フィクションのAmerican Caper、風刺的コメディの世界を表現したAbsurdaverseがあります。そのデビュー・プロジェクトは、A Better Paradiseの世界を舞台にしたオーディオ・フィクション・シリーズで、Appleのフィクション・ポッドキャストで第1位を獲得しました。2025年、Absurd VenturesはAmerican Caper（コミック・シリーズ）、A Better Paradise（小説）、Absurdaverse（アニメーション・プロジェクト）などをリリースする予定です。Absurd Venturesはサンタモニカに本社を置き、カリフォルニア州マリンにもスタジオ・オフィスを構えています。Storytelling. Philanthropy. Ultraviolence.

