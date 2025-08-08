発売30周年の『VAAM』が 「運動による引き締め」や「体脂肪の減少をサポートする」といった特長を わかりやすく伝えるシリーズ・パッケージにリニューアル！ 「ヴァームパウダー」は新味「栄養ドリンク風味」も登場 2025年9月より順次発売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、今年発売30周年を迎えるロングセラーブランド「VAAM」のシリーズおよびパッケージをリニューアルし、2025年9月より順次、全国で発売します。

また「ヴァームパウダー栄養ドリンク風味20袋入」を、2025年9月2日より全国で新発売します。

「VAAM」はシリーズを2種展開しています。1つは「ヴァームスマートフィット」、もう１つは「ヴァームアスリート」です。この度、「ヴァームスマートフィット」を「ヴァーム」に、「ヴァームアスリート」を「ヴァームプレミアム」へと、シンプルでわかりやすいシリーズ名にリニューアルします。

「ヴァーム」は、商品特長が一目でわかるようシンプルなデザインを採用し、「カラダを動かすことによる体脂肪の減少をさらに助ける（特定保健用食品※1）」や、「BMIが高めの方がカラダを動かすときにより体脂肪を減らすことが報告されています（機能性表示食品※2）」といった、「体脂肪」が気になる方の目に留まりやすいメッセージにリニューアルしました。





「ヴァームプレミアム」は、旧品の課題であった「強すぎる」というイメージを払拭すべく、パッケージのメッセージを「運動で、ストイックに絞りたい方へ」から「運動で、引き締めたい方へ」にリニューアルしました。（※「ヴァームプレミアム」は、特定保健用食品および機能性表示食品ではありません）





当ブランドは、1995年の発売以降、運動時の水分補給とともに、運動による引き締めや体脂肪の減少をサポートするアミノ酸系飲料として、多くのお客さまにご支持をいただいてきました。その一方で、従来のパッケージではターゲット層や商品価値が十分に伝わっていないという課題も抱えていました。

本リニューアルでは、「配合は変えずに、伝え方を変える」ことをテーマに、ターゲットや飲用目的が一目でわかるデザインを実現しました。多様化する生活スタイルの中でも、「今の自分に必要な飲料である」と納得して選んでいただける設計です。

本商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す方のニーズにお応えするとともに、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

新シリーズ「ヴァーム」について

「ヴァーム」は、体脂肪が気になる方におすすめのシリーズです。特定保健用食品のペットボトル飲料と、機能性表示食品のパウダー・顆粒・ゼリーを展開しています。

さらに、2025年9月2日より、「ヴァームパウダー栄養ドリンク風味20袋入」を発売します。当商品は、お客さまからの摂取意向の高い栄養ドリンク風味を採用し、パウダー群の選択肢の幅を拡げます。





左より「ヴァームウォーターレモン風味」「同 ウォーターアップル風味」（各500ml）各希望小売価格：173円（税込）

「同 パウダーレモン風味20袋入」「同 パウダーアップル風味20袋入」「同 パウダー栄養ドリンク風味20袋入」（各5.7g×20）各希望小売価格：2,484円（税込）

「同 顆粒レモン風味10袋入」（3.3g×10）希望小売価格：1,404円（税込）

「同 ゼリー」(180 g )希望小売価格：216円

新シリーズ「ヴァームプレミアム」について

「ヴァームプレミアム」は、運動で引き締めたい方におすすめの高付加価値シリーズです。3種のアミノ酸（アラニン、アルギニン、フェニルアラニン）やコエンザイムQ10 、L- カルニチンなどを配合し、スポーツやトレーニングに励む方を力強くサポートします。





左より「ヴァームプレミアム」（200ml）希望小売価格：320円（税込）、

「同 6本パック」（200ml×6本）希望小売価格：1,918円(税込)、

「同 パウダーパイナップル風味12袋入」（10.5g×12）希望小売価格：2,484円（税込）、

「同 顆粒パイナップル風味10袋入」（4.7g×10）希望小売価格：2,484円（税込）

「VAAM」ブランドについて

1995年発売のVAAMは、スズメバチの生態研究の結果、脂肪の代謝に関係している17種類のアミノ酸の発見によって生まれました。この独自バランスのアミノ酸混合物（Vespa Amino Acid Mixture）の頭文字が「VAAM」の由来となっています。発売から現在に至るまで、“運動で体脂肪を燃やす”という独自のブランド価値にこだわり、アミノ酸の性質や特性を研究し続けてきました。そして昨今のアミノ酸研究の深耕から「アラニン」「アルギニン」「フェニルアラニン」の3種を1:1:2の割合で配合した、独自アミノ酸ミックスを新たに開発しました。この研究を活かし、多様な商品展開を行っています。



発売当初のヴァーム

※1消費者庁許可 特定保健用食品について

【対象商品】「ヴァームウォーターレモン風味」「ヴァームウォーターアップル風味」

【許可表示】体脂肪を減らすには、適度な運動が効果的です。本品に含まれる3種のアミノ酸から構成されるアラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、10分程度の歩行などの身体活動との併用による脂肪の分解と消費する力をより高める働きがあるので、脂肪の代謝を上げ、体脂肪をさらに減らすことを助けます。本品はBMIが高めの方に適しています。

【1日あたりの摂取目安量】身体活動前や身体活動中に1本（500ml）を目安にお飲みください。

＊ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＊ 食品表示基準に基づき、5kcal（100ml当たり）未満を0kcalとしています。

※2機能性表示食品について

＊ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＊ 本品は国の許可を受けたものではありません。

＊ 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。