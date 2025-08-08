¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¡ª¡Ö¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ～¤¤PABLO¤Î¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¤¬¤ª¼ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥Áー¥º¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹PABLO¡Ê¥Ñ¥Ö¥í¡Ë¡×´Æ½¤¤Î¤ª¼ò¤¬2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥í¥¥¢¡¦¥ª¥é¥·¥¤¥¿¡¡ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ö¿ËÜ¾¸÷¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡Ö¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ～¤¤PABLO¤Î¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¤¬¤ª¼ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
´ë²èÆâÍÆ
¡È¶Ã°Â¤ÎÅÂÆ²¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ËÂ¿¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×¡£
¤½¤ÎËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢PABLO´Æ½¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¼ò¡ª¡Ö¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬5¡ó¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡Ö¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ～¤¤PABLO¤Î¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¤¬¤ª¼ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÈÎÇä¼Ô¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒËÌ²¬ËÜÅ¹
²Á¡¡³Ê¡§¡¡1,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§ 500ml
¼ï¡¡ÊÌ¡§¡¡¥ê¥¥åー¥ë
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬5¡ó
ÆÃÄ§
¸¶ºàÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»»º¥èー¥°¥ë¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¼ò¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ð¥¿ー¤ÎÉ÷Ì£¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î»ÀÌ£¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤òºÆ¸½¤·¡¢¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îä¤ä¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬5¡ó¡Ë
¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¡¢Ç¥¿±Ãæ¡¦¼øÆýÃæ¤ÎÊý¤Ï°ûÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡¦±¿Å¾Á°¤ä±¿Å¾Ãæ¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÈÎÇä¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¡Ë
¢¨ÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¡¦¼è°·¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¡×
PABLO¡Ê¥Ñ¥Ö¥í¡Ë¤È¤Ï
¥Ñ¥Ö¥í¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Áー¥º¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¡È¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½Â¤¹©Äø¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡É¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾Æ¤¤¿¤Æ¥Áー¥º¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¥Ñ¥Ö¥í¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.pablo3.com/)
¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥í¥¥¢¡¦¥ª¥é¥·¥¤¥¿
ÅÅÏÃ¡§06-6479-3000(10:00～17:00¡Ë
¹Êó¡§»³Ìî¾å Íõ¡Ê¤ä¤Þ¤Î¤¦¤¨ ¤¢¤¤)
¥É¥í¥¥¢¡¦¥ª¥é¥·¥¤¥¿¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://drq.co.jp/)