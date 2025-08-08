BE-PALºÇ¿·¹æ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎÎ¾ÌÌ»È¤¨¤ë¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¡È¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡É ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·ー¥È¡Ù¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁÇºà¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏÈ´·²¡ª
BE-PAL9·î¹æ¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ ¡È¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡É ÊÁ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¡È¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡É ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·ー¥È¡Ù¡£¥¯¥ë¥¯¥ë¥Ã¤È´Ý¤á¤ÆÉÕÂ°¤Î¥´¥à¥ëー¥×¤Ç¾®¤µ¤¯¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢Î¾ÌÌ»È¤¤¤ÎÊØÍø¤Ê¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·ー¥È¤Ç¤¹¡ª
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó¥¿¥Æ60cm¡ß¥è¥³90cm¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁÇºà¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥Ö¥ëー¤ÎÌÌ¡£¤³¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¢¤ì¡ª
ÀÖ¤¤ÌÌ¤ÏËÉ¿åÁÇºà¡£±ø¤ì¤Æ¤â¥µ¥µ¥Ã¤È¿¡¤±¤ë¤·¡¢Ç¨¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤Î¾å¤Ç¤â¤³¤ÎÌÌ¤ò²¼¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢À÷¤ß¤º¤Ë°Â¿´¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÙÊªÃÖ¤¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£
²«¿§¤¤¥ëー¥×¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÎëÊÁ¤¬¡ª¡¡¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò»È¤¨¤Ð³ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÄó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥´¥à¥ëー¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥¯¥ë¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Æ»ß¤á¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡¡¼ýÇ¼¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤è～¡ª
ÀÖ¤¤ÌÌ¤ò³°Â¦¤Ë¤·¤Æ´Ý¤á¤ÆÊÝÎäºÞ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ê°×¤ÊÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢Å·¹ñ¡ª ËÌ³¤Æ»¤Ç ¡ÈÎÃ¡É ²ÆÍ·¤Ó¡ª¡×¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÃ¤òµá¤á¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ø¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¡£¥¯¥ê¥¢SUP¤Ç»Ùãô¸Ð¥Ö¥ëー¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢ËÒ¾ì¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤ÇÇÏ¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¤¥Á¥ª¥·¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ä¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¡¢¼«Á³ÇÉ¤Î½É¤â¥É～¥ó¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
¡ØBE-PAL¡Ù9·î¹æ
2025Ç¯8·î8Æü(¶â) È¯Çä
ÆÃÊÌ²Á³Ê1,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®³Ø´Û
¢¨ËÜ»ï¾Ò²ðµ»ö¡£
https://www.bepal.net/archives/577432
¢£ÂçÆÃ½¸
¥¢¥Ä～¤¤ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ìËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ø¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó!
¥¢¥¦¥È¥É¥¢Å·¹ñ¡ª ËÌ³¤Æ»¤Ç¡ÈÎÃ¡É²ÆÍ·¤Ó¡ª
PART 1¡§£±Çñ£²Æü¤Ç¤âÂçËþÂ¤Î¥×¥ÁËÁ¸±
PART 2¡§£²Çñ£³Æü¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤È¼«Á³ËþµÊÎ¹
PART 3¡§¸·Áª¡ª ËÌ³¤Æ»¥é¥Ðー¤Î¥Þ¥ëÈë¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£¾®ÆÃ½¸
¶äºÂ¡Ö¥Ê¥¤¥ë¡×Ä¾ÅÁ¥ì¥·¥Ô¤«¤é´ÊÃ±¥ー¥Þ¤Þ¤Ç»Ý¤¤¤¬ËþºÜ
CAMP¥«¥ìー¤Î¶Ë°Õ¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¢£¿·Ï¢ºÜ
ÃöÆÍÌÔ¿Ê¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÅÐ¾ì¡ª
°ëÌîµ®Íý»Ò¤Î¿ä¤·Ä»DIARY
Âè1²ó¡¡Ä»¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª
Âç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¸¤ÊÐ°¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¡ª
¤Ä¤Î´Ý¤Î¤Õ¤¬¤Õ¤¬Dog Days
Âè£³²ó¡¡¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡ª
¢£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÏ¢ºÜ
»°±º¹ëÂÀ¤ÎÄ«¥á¥·Á°
Âè11²ó¡¡ÂçºåËüÇî¤È¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È
¡ÖËº´ÈÆ²¼ç¿ÍÅÁ´ñÈ¸¡¡―¸ÅÂå»Ë¤òÍ·¤Ö―¡×
Âè½½»Í²ó¡¡¼·¾Ï¡¡·î¤È¼Ø¤ÈÉÔÏ·ÉÔ»à
Ê¸¡¿ÌÑÁÛÇî»Î¡¦Ì´Ëí àÓ
Î¤»³wonderÄÌ¿®
¡¦´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÄà¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª ¥«¥¸¥«¤Î¡Ö¸«Äà¤ê¡×¤ËÄ©Àï
¡¦²«¶â¤Î¹ñ¡¦¥¸¥Ñ¥ó¥°¤ÎÀî¤ÇÇ¼ÎÃ¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡ª Àî¤Çº½¶â¤ò·¡¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡©
¾¾ËÜÌÀ»Ò¤Î¥¢¥Ý¤Ê¤··Ú¥¥ã¥óÆüµ
Âè15²ó¡¡¥¢¥à¥º¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎËº¤ìÊª»ö·ïÊí
¢£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¡
Èò½ë¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª É¸¹â¤Î¹â¤¤¥¥ã¥ó¥×¾ì
¢£·ª¸¶¿´Ê¿¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥¥ã¥ó¥×ÈÓ
vol.46¡¡¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡ª
¢£BLUE & GREEN FIELD
¡¦»³¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¹Ô¾¦¤¹¤ë!? SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡Ö¤Æ¤¯¤Æ¤¯¡×¤È¤Ï
¡¦¤³¤ì¤Ï´Ñ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡¢²Æ±Ç²è¡ª¿Æ»Ò¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¥¤¥Á¿ä¤·ºîÉÊ(4)
¡¦¥·¥§¥ë¥ÑÀÆÆ£¤ÎÎ¹¤Î¼«Í³·¿
¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ó¤È
¡¦³ÑÈ¨Í£²ð¡¡¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ë¤ÏÅÐ¤é¤Ê¤¤
¡¦BE-PALÌîÍ·¤ÓÆ»¶ñÅ¹
¡¦WIND from ONTARIO ～¿¹¤Î³¤¡¢¿å¤ÎÅç～
¡¦¿¢Êª¡ÖÄÁ¡×É´·Ê¡¡¡Ø¥ä¥Þ¥æ¥ê¡Ù
