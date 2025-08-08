カーボンブラックの将来: 市場の見通し、傾向、2032 年までの主要な機会
世界のカーボンブラック市場は、自動車、建設、プラスチック、エレクトロニクス産業からの健全な市場需要により、持続可能な成長を示しています。世界中で自動車が頻繁に生産・販売されているため、タイヤ生産におけるカーボンブラックの需要は依然として高まっています。カーボンブラックはタイヤの耐久性と性能を向上させるために使用されているため、これは特に当てはまります。
カーボンブラック市場規模は、2023年に233億7,000万米ドルと評価され、2024年の244億9,000万米ドルから2032年までに340億1,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に4.8%のCAGRで成長する見込みです。
カーボンブラック市場セグメント分析
世界のカーボンブラック市場は、タイプ、用途、グレード、地域に基づいてセグメント化されています。
● タイプ別では、市場はファーネスブラック、チャンネルブラック、サーマルブラック、アセチレンブラック、その他に区分される。
● グレードに基づいて、市場は標準グレードと特殊グレードに分類されます。
● 用途別では、市場はタイヤ、非タイヤゴム、プラスチック、インク・コーティング、その他に区分される。
● 地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。
トッププレーヤーの会社プロフィール
● BASF SE （ドイツ）
● ダウ社（米国）
● 三菱ケミカルホールディングス（日本）
● ヌーリヨン（オランダ）
● ドミニオンカラーコーポレーション（カナダ）
● Birla Carbon Public Company Limited （インド）
● キャボットコーポレーション（米国）
● Birla Carbon Thailand Public Co., Ltd.（タイ）
● Orion Engineered Carbons SA （ルクセンブルク）
● フィリップス・カーボン・ブラック・リミテッド（インド）
● CSRCグループ（台湾）
● オムスクカーボングループ（ロシア）
● OCI COMPANY Ltd.（韓国）
● Himadri Specialty Chemicals Ltd.（インド）
● Longxing Chemical Industry Co., Ltd. （中国）
地域景観
アジア太平洋地域は、急速な工業化、自動車製造の活況、特に中国とインドにおけるタイヤ部門の成長に牽引され、消費と生産の両方をリードしています。一方、北米とヨーロッパでは、特殊用途での採用が進み、規制主導のよりクリーンな製品への移行が進んでいます。
イノベーションと将来の機会
● 製品の革新: より高性能で用途固有のグレードのカーボン ブラックの開発により、エレクトロニクス、コーティング、導電性材料などの分野への道が開かれています。
● 持続可能性: バイオベースの原料への移行と、より環境に優しい生産ルートへの投資は、環境コンプライアンスとブランド ポジショニングの一環として勢いを増しています。
● 戦略的拡大: 主要な市場プレーヤーは、市場シェアを確保し、ダイナミックな地域の需要を満たすために、生産能力の強化、技術アップグレード、パートナーシップに投資しています。
