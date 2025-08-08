「AI検索最適化：AIO（LLMO）」から始める、AI時代のマーケティング支援サービスを提供開始

【 サービス提供の背景 】

AIの普及によって加速する「ユーザーとの接触ポイント」における変化



近年、生成AIの精度向上に比例して、ChatGPTやGemini 等と対話形式で疑問を解消し、意思決定する体験が広がっています。

Google 検索においても、AI Overviews（AI による要約表示）を目にする機会が増加しており、言い換えると、私たちの生活に根付いた「検索」において、「最初に触れる情報＝AI が生成した回答」である時代に変わりつつあります。

そうなると、AIによる要約表示や対話のみで疑問が解消し、サイト訪問をせずに検索を終える「ゼロクリックサーチ」と呼ばれる行動も増えていきます。

事実、AI Overviews が検索結果に表示されることで、従来型の検索経由のクリック率が大幅に低下しており、Ahrefs による分析では、AI Overviews が表示されているGoogle検索結果で、最上位の結果に対するクリック率が約 34.5% 減少(※)したことが確認されています。

（※）AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%｜ahrefs Blog

https://ahrefs.com/blog/ai-overviews-reduce-clicks/

一方で、AIによる回答（AIが代弁した情報）だけで満足するユーザーは増えますが、あえてサイトまで訪問してくれるユーザーがいるならば、それはブランド/サービスに高い関心を持ってくれている見込み顧客である確率が相対的に高まっています。

その場合、サイト構成は「濃淡さまざまな訪問者に向けて接客する」前提ではなく、「見込み顧客をいかにCVまでご案内するか」という変化をさせるべきかもしれません。

以上のように、AI時代においてもブランド／サービスとユーザーの接点を拡大するためには

- ターゲットのニーズが発生した際に、AIが生成する回答において狙い通りに引用されていること- AI経由ではリーチしきれないユーザーに発見してもらえるタッチポイントを拡大すること- AIの変化を踏まえて、影響箇所を予測し続けて適宜対策を講じること

をハイスピードで変化する環境に応じて取り組んでいくことが重要になっていくと考えています。

【 サービス概要 】

「AIによる激しい変化にピッタリついていく」伴走支援

株式会社DaiLY UPは「Dormant to Dynamic（DtoD）」をミッションに掲げ、上述のような「AIによる変化を捉え続けながら伴走するパートナー」として、AIO（LLMO）対策から、マーケティング戦略立案、業務改善提案まで、「今」の最適を提供し続けます。

【 ご提供可能な領域 】

日々新たな様々な情報がアップデートされ、伴って最適な手法も変化する環境のため、お取り組み中は「定期報告会」として最新情報の共有・ご提案、お悩み・ご質問をいただく時間をセットいたします（※Slack等のチャットルーム作成もご対応可能）- AIO（LLMO）対策AI Overviews や ChatGPT、 Perplexity などの生成AIにおいて、自社ブランド／サービスが正確に引用されるための情報設計を支援いたします。- マーケティング支援AIによる環境の変化を予測し、サイト制作・導線改善・ツール導入・広告運用まで横断して、施策インパクトとご予算のバランスを考慮し、最適なサポートをさせていただきます。- 業務改善ソリューション開発実際に関わらせていただく中で発見される課題に沿って、業務改善の提案・開発を実施いたします。タスクの自動化や社内ナレッジの検索性向上など、生成AIを組み込んだ実用的な仕組みを、設計から運用まで一貫して支援いたします。LLMOの対応ロードマップです。AIという接点（手段）の部分は変化が激しいですが、ブランド／サービスが提供する事実（強み）と参照されるデータソース自体は長期的な資産ですので、そこから初期設計に入らせていただきます。＜優位性＞- SEO、広告、SNS、制作の現場経験を持つチームによる統合的支援単一の専門領域にとらわれず、AIによる影響を受ける全接点（検索・SNS・広告・Webサイト）を横断して戦略を設計いたします。- スモールスタートからの実装 / 内製化支援提案に留まらず、軽量なPoC（概念実証）から導入可能な小規模AIソリューションも用意。長期的な内製化も視野に入れた、伴走型の支援を行います。【会社概要】

