【YouTube公開】船員労務管理「商船三井さんふらわあ」を取材。船員労務管理の新たなかたち『TRANS-Crew』

株式会社エイ・アイ・エス『商船三井さんふらわあ』×『TRANS-Crew』

株式会社エイ・アイ・エス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大浦 博、以下「当社」）は、当社が提供する船員向け労務管理システム『TRANS-Crew（トランスクルー）』の導入事例として、株式会社商船三井さんふらわあ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：牛奥 博俊）が運航する、日本を代表するフェリー『さんふらわあ』におけるインタビュー動画を「YouTube」にて公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mW9_E6nafYE ]

船員働き方改革のリアル『TRANS-Crew』現場の苦労と成果とは？

本動画では、「商船三井さんふらわあ」の労務管理者、船長、船員、アテンダントクルーの皆様に対し、実際の船上にてインタビューを実施。『TRANS-Crew』を導入いただいた背景、現場での運用状況、利用しての感想や効果について、リアルなお声を収録しております。

また、システムの特長や機能紹介のパートでは、以下の『TRANS-Crew』主要機能をご紹介しています。

・給与システムとの連携による業務効率化

・アルコール検知器とのデータ連携による安全管理の高度化

・船と陸をつなぐリアルタイムなコミュニケーションツール

・適正な労働時間の計画を支援するシミュレーション機能

『TRANS-Crew』は、「人がシステムに合わせる」のではなく、「人や船に合わせて柔軟にカスタマイズできる」点が最大の特徴です。多様な運航スタイルや乗組員の働き方に対応した設計により、幅広い船種・業態でご活用いただいております。本動画は、実際の船内の運用シーンを交えて、現場目線での『TRANS-Crew』の有用性をお伝えする内容となっております。ぜひご覧ください。

『TRANS-Crew』製品ページ

https://www.trans-s.net/product/crew/lp01/

船員【自動配乗】システム（β版）リリースキャンペーン中：2カ月間の無料体験

https://www.trans-s.net/news/p3750/

『TRANS-Crew』は、30年にわたり海運業専門の基幹システム『TRANS-Series』を提供してきた実績と、クラウド型勤怠管理システムで800社以上に選ばれたノウハウを結集し、誕生した船員向けプラットフォームです。

船員プラットフォーム『TRANS-Crew』

・【自動】配乗計画の生成（AI分析）

・労務管理、手当計算、給与システム連携

・資格・免状の期限管理

・船陸間の情報共有やコミュニケーション

といった船員管理に関わる業務を、ひとつのプラットフォーム上で一元管理。

船舶運航の業務効率化と高度化を力強くサポートします。

TRANS-Cloud platform

■お問い合わせ

TRANS-Cloud platform

海運業界のDX化/IT化に関するお悩みは、下記より専門コンサルタントへ気軽にご相談ください。

■本番と同じ機能が使える2ヶ月間の無料体験版を提供中■

→面倒な初期設定も当社が無料で設定代行し、本番と同じ機能、船員情報で体験版の利用が可能です。

『TRANS-Crew』に触れてみたい、他システムと連携したい、海運企業の導入事例を聞きたいなど、

以下『TRANS-Series』のお問い合わせページからご相談ください。

https://www.trans-s.net/

＜担当＞

株式会社エイ・アイ・エス

TRANS-Crew事業部

仲村 俊彦

メールアドレス：trans-sales@a-i-s.co.jp

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-3-9

PMO神田万世橋9F

TEL: 03-6260-8858

FAX: 03-6260-8857

ＡＩＳは、ニッポンの海の「働き方改革」を支援します。