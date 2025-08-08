チームアップからVCへの出資提案まで、1日で完結する爆速スタートアップ体験プログラム「1day Teamup Startup」の募集を開始

株式会社TeamMake Capital

「才能を結び、新産業・新事業を開花させる」をミッションに掲げる株式会社TeamMake Capital（代表取締役：松永 和晃）は、たった一日で起業アイディア／共同創業者候補に出会えるプログラム 「1day Teamup Startup」を2025年9月13日(土)に開催いたします。

9月13日(土) 9:30~19:00 ＠東京開催

申込URL： https://lu.ma/csxqafvv

申込締切：8月22日(金)

【イベント概要】

チームアップからVCへの出資提案まで、1日で完結する爆速スタートアップ体験プログラムです。

選考を通過した20名の仲間から5人単位でチームを組成、事業プランを練り上げ現役ベンチャーキャピタリストにPitchを実施。素晴らしいプランが出来上がった場合には、VCから出資提案も実施されます。

午前中は、自己紹介とビジネスプランをお持ちの方はPitchも行い、投票で上位5名のビジネスプランをベースとしたチームを組成します。

午後は、各チーム毎にビジネスプランのブラッシュアップです。各自の得意を活かしてリサーチやプロトタイプの作成を行い、合間に投資家からのフィードバックも行います。

最終Pitchの後は、複数のベンチャーキャピタリストからコメントを行います。

終了後は、希望者全員で交流・懇親会を実施します。

【特徴】

・起業・事業創出に興味がある参加者が集まるので、共同創業者候補と出会えます。

【参加対象者】

・将来の起業に備えて、投資家・起業家候補とのネットワークを作りたい方

・起業アイディアがあり、優秀な仲間・創業メンバーを探している方

・起業アイディアはないが、事業プランを探している方

・起業アイディアを短期間でブラッシュアップしたい方

・創業して1年以内の起業家の方

・とにかく事業アイディアをディスカッションしてみたい方

【選考フロー】

1 本ページよりエントリーフォームを入力 (8月22日金曜日迄)

2 オンライン面談を挟む場合がございます。

※選考の可否は8月31日迄にご連絡いたします。

【当日の予定タイムテーブル】

9：30 オープニング

10：00 自己紹介／事業Pitch

11：30 チーム分け

12：00 チームアップ・ランチ

13：00 ディスカッション 前半

15：00 中間フィードバック

16：00 ディスカッション 後半

18：00 最終発表

19：00 交流会(希望者)

20：30 終了

【メンター・コメンテーターVC】

インキュベイトファンド

アソシエイト

松本 美鈴

2018年楽天株式会社入社。その後、スタートアップでの広報・採用・マーケティングおよび起業を経験。 2021年インキュベイトファンドに参画。アソシエイトとして新規投資先の発掘、投資先企業のバリューアップ業務等を担当。2023年4月より一般社団法人Tokyo Women in VC理事に就任。 慶應義塾大学 文学部卒

TeamMake Capital

代表取締役社長／パートナー

松永 和晃

スローガン株式会社にて10名から100名超までの成長フェーズで事業・組織作りを経験。スタートアップ専門の採用支援事業に8年間従事し、担当した数十社のスタートアップがIPOを実現。数多くのIPOに至る経営者・スタートアップ組織と共に働く。2020年よりシード特化型ベンチャーキャピタルANOBAKAにて投資担当として参画。2024年にTeamMake Capitalを設立。

株式会社TeamMake Capital 会社概要

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門２丁目２－１

設立日 ：2024年10月2日

代表者 ：代表取締役社長 兼 パートナー 松永 和晃

事業内容 ：投資事業、人事代行事業

URL ：https://teammake.jp/