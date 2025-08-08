【2025年合格目標】臨床心理士資格試験総合講義リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2025年合格目標】臨床心理士資格試験総合講義をリリースいたしました。

■講義の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/koninshinri/cr02/

過去問を徹底分析し重要事項を優先的にマスター！

やるべきことを絞り最少の勉強量で最短合格を目指す！

こんな方にオススメ

日々忙しく、まとまった勉強時間がとれない方

何から手をつけていいかわからず、独学に不安がある方

教科書や資料はすでにあるけれど、活用しきれていない方

合格者のリアルな勉強法を知りたい方

■特長

「やるべきことを絞る」講師経験に基づく効率学習

講師自身が、新卒1年目・1歳児育児・妊娠中という多忙な状況で一発合格を果たした経験から、「全部やろうとしてもムリ。やるべきことを絞るしかない！」という視点で講座を構成しています。

講座内では、「ここだけは絶対に押さえる」「ここは余裕があればでよい」といった具体的な優先順位も明示。多忙な受験生でも、無理なく合格を目指せる効率的な学び方を提案します。

この一冊で合格ラインまで引き上げる！

臨床心理士の試験は公開されている過去問を満点が取れる状態にしておけば合格できる試験です。そこで、アガルートでは、過去問を分析し、絶対に試験に出るAランク知識を中心に掲載した教材を作成いたしました。演習問題は全問が講師書き下ろしオリジナルです。これらでレベル感を把握し、完璧にすれば合格がぐっと近づきます！

机に向かわずとも学べる！スキマ時間対応の講義設計

この講座は、「まとまった学習時間が取れない方」のために、徹底的にスキマ時間を活かす設計です。通勤中や昼休み、家事の合間など、机に向かわずに学べるよう、1チャプターあたりの時間を5分から10分程度と短くし、全体講義時間も約21時間とコンパクトにして、復習しやすい構成にしています。苦手な分野だけを繰り返し確認できるので、効率的なインプットが可能です。「ながら学習」で無理なく続けられるアガルートの講義で、あなたの合格をサポートします！

継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

合格特典でモチベーションアップ

2025年合格目標 臨床心理士資格試験 総合講義をお申込みいただいた方が2025年度の臨床心理士資格試験に合格された場合、合格特典（全額返金+お祝い金1万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

■合格特典・割引制度

合格特典

総合講義をお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

■ 講義の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/koninshinri/cr02/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/