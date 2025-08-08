ゲーム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月07に「ゲーム市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ゲームに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ゲーム市場の概要
ゲーム市場に関する当社の調査レポートによると、ゲーム市場規模は 2035 年に約 5,222億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ゲーム市場規模は約 2,583億米ドルとなっています。ゲームに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ゲーム市場シェアの拡大は、eスポーツの成長とプロ化によるものです。eスポーツは、プロのリーグやトーナメントがあり、オンラインで膨大な数の視聴者を抱える、世界的なスポーツとしての競技ゲームです。2024年までに、世界のeスポーツ視聴者数は645百万人を超え、業界規模は2025年までに25億米ドルに達すると予想されています。ブランドのスポンサーシップ、収益性の高いストリーミング権、大学eスポーツプログラムの成長、ライセンスを受けた賭博施設の主流化も、成長の背景にあります。eスポーツは、特にTwitchやYouTubeなどのストリーミングサービスにおいて、Z世代やミレニアル世代の間で、関心の点で他の現実世界のスポーツと競合するようになりました。
ゲームに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/gaming-market/590641644
ゲームに関する市場調査では、ゲーム内収益化（マイクロトランザクション、DLC、NFT）によって市場シェアが拡大することが明らかになっています。現代のゲームは、マイクロトランザクションやオンラインコンテンツを通じて収益を得るゲーム内経済を基盤としています。マイクロトランザクションの世界市場は850億米ドルを超え、ゲームの収益の75%以上はゲーム内獲得によって生み出されています。バトルパス、コスメティックスキン、ルートボックス、そしてブロックチェーンベースの新しいアセットはすべて、一般的な収益化モデルです。このようなシステムは、プレイヤー間の交流を活性化させるだけでなく、現在のゲーム環境においてゲームプロデューサーやパブリッシャーのアプローチの中心となる継続的な収益源でもあります。
しかし、厳格なデータプライバシー及びローカリゼーションに関する法律は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327002&id=bodyimage1】
ゲーム市場セグメンテーションの傾向分析
ゲーム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ゲームの市場調査は、プラットフォーム別、収益モデル別、ジャンル別、デバイスタイプ別と地域別に分割されています。
