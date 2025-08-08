不動産投資のベルテックス 大沢たかおさんを起用した足場幕を 西日暮里に建設中のIoT新築物件に設置
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾祐司）は、西日暮里建設中のIoT新築物件において、タレントの大沢たかおさんをキービジュアルとして起用した広告用足場幕を設置いたしました。本広告は今冬12月頃までの設置を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326927&id=bodyimage1】
「さあ、知識と進もう。不動産投資のベルテックス」
大沢さんの誠実なイメージが、キャッチコピーを引き立てます。
◆足場幕設置の概要◆
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326927&id=bodyimage2】
現在、東京都西日暮里にて建設中の、IoT機器を搭載したベルテックスの人気ブランド「ベルシードステアー」シリーズ最新物件に、新たに足場幕広告を設置いたしました。
本物件は今冬の竣工を予定しており、前回の墨田区立花物件に続き、今回も俳優・大沢たかおさんをキービジュアルに起用した広告展開を通じて、ベルテックスが提供する不動産投資の魅力をより多くの皆さまにお伝えしてまいります。
大沢たかおさんの聡明な雰囲気と誠実なイメージを生かし、「不動産投資のベルテックス」の認知向上を目指してまいります。
前回、墨田区立花の新築マンションに設置した足場幕広告は大変ご好評をいただき、多くの反響を通じて、不動産投資という資産形成の選択肢への関心の高まりを実感いたしました。こうした成果を踏まえ、今回の新築物件においても同様の足場幕広告を設置する運びとなりました。
国内において投資文化が根付き始めている昨今、当社は「人生の選択肢を増やす」というミッションのもと、今後も事業の拡大を図りながら、お客様にとって価値あるプロジェクトを提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326927&id=bodyimage3】
◆株式会社ベルテックスについて◆
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
