明日香野がマッスルゲート東京スポルテック大会に和菓子をお届け
明日香野は、ゴールドジムが主催する人気のボディコンテスト「マッスルゲート東京スポルテック大会」（7/30・東京ビッグサイト）に協賛し、選手約160名とスタッフの皆さまに「わらび餅」をお届けしました。
大会は東京ビッグサイト内の特設ステージで行われました。大会名となったスポルテックはアジア最大級のフィットネス関連展示会。業界関係者の来場も多数で、満員の観客席から大きな声援が送られていました。
2025年のマッスルゲートは全36大会の予定で、スポルテック大会がちょうど折り返しとなる18大会目でした。ここから年末に向けて開催数が増え、12月のゴールドジムジャパンカップに向けた準備が本格化していきます。
明日香野はゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会の協賛を継続しています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることが可能です。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で埋め尽くしていく、ちょっとしたことです。私たちはそんな食をお届けするため、今後も様々な活動を行っていきます。
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』、をミッションにする明日香野は、どこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆様に『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするため様々な活動を行なっています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：マッスルゲート東京スポルテック大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2025年7月30日（水）
開催地 ：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
公式サイト：https://musclegate.jp/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
