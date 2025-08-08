「AIセラピストco-mii」個別支援計画書発行枚数20,000件を突破
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）および株式会社みやと（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：岩切貴徳）が共同開発した、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所向けサポートシステム「AIセラピストco-mii（https://co-mii.com/）」において、児童の個別支援計画書発行枚数が20,000件を突破いたしました。
2023年10月1日のサービス提供開始以降、全国の事業所において導入が進み、日々の支援業務の一部として継続的に活用されています。
■個別支援計画書発行枚数20,000枚突破の背景
「AIセラピストco-mii」は、7分野のアセスメント（健康・生活、感覚、運動、手指、言語・コミュニケーション、認知、社会性/人間関係）を通じて、一人ひとりの特性を把握し、支援の方向性を明確にするツールです。
co-miiでは、アセスメント結果に基づいて支援目標を設定し、個別支援計画書に反映することで、誰もが一貫した質の高い療育を実践できる環境を実現しています。経験やスキルに関わらず、現場全体の支援力を高めることができるほか、視覚的なデータにより保護者への説明もわかりやすくなり、家庭との連携強化にもつながっています。
こうした質の高い支援を支える仕組みとして活用が進み、このたび、個別支援計画書の累計発行枚数が20,000枚を突破いたしました。
■「AIセラピストco-mii」ができること
（1） 発達特性のアセスメント
認知、感覚、社会性などの7つの分野ごとに「はい、いいえ」で回答する診断テストを実施。子ども一人ひとりに合わせて分析し、アセスメント結果を提示します。
（2） 支援目標を個別支援計画書に半自動反映
アセスメント結果に合わせて支援目標を設定し、最新の様式に合わせた個別支援計画書に自動で反映します。
（3） アセスメント結果に合わせて日々の療育メニューを提案
500種以上の療育メニューの中から優先して取り組むべきトレーニングを提示するため、効果のある療育を日々実施することができます。
（4） 保護者との連絡ができる日報機能も搭載
実施した療育を保護者に報告する日報機能も搭載。診断により一人ひとりに合わせた適切な支援が実施できるため、保護者にも根拠のある療育を自信をもって説明することができます。
（5） 専門的支援実施加算の取得に必要な計画書も作成可能
専門的支援実施加算の取得に必要な専門的支援実施計画書の作成にも対応しています。
■株式会社ヴィリング 会社概要
社名 株式会社ヴィリング
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
TEL 03-5303-9851
mail sales@viling.co.jp
