[イベント事後レポート] CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム　事前セミナー兼事業説明会を開催いたしました！

奈良商工会議所

奈良商工会議所（本社：奈良県奈良市西大寺南町８-３３、会頭：小山新造）は、奈良市と共に[奈良市の事業者の強みを価値へと再構築するプログラム]と題して【CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム】への参加者募集の為に、令和７年７月３１日（木）に奈良商工会議所で、事前セミナー兼事業説明会を開催いたしました。この説明会では、デザイン経営の基本や他都市での実践事例、すでに取り組まれている事業者の「生の声」を通じて、参加者へ事業の理解を深めました。

イベントのハイライト

本説明会には、デザイン経営の基本をはじめ、取り組む意義や目指す未来についてとプログラムの概要を説明しました。また、生の声として［実践者：株式会社MWV 森脇氏］、［支援者：株式会社ソルトコ 福嶋氏]からそれぞれの視点からのデザイン経営導入のメリットなどをお話いただきました。

アンケートでの反響

説明会終了後、参加者からは[実践されている方の具体的なお話を伺うことができた点］や［デザイン経営とはなんぞや？が少し具体的になった］などデザイン経営についての解像度が上がったというご感想をいただだきました。また、支援者は「先生」ではなく、共に考え、実践するパートナーであることも再認識したとの意見もありました。さらに、95％以上の方から参加したい・参加を検討したいとの回答をいただきました。

今後の展開

現在、【CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム】の参加者と支援者を募集しております。（８月２２日（金）まで）全６回のワークショップを通じて、会社の未来を企業と支援者と共に考えていただきます。

未来に向けた挑戦を行う方を奈良商工会議所は引き続き支援してまいりますので、多数のご参加をお待ちしております。 プログラムの詳細についてはこちらから↓

詳細を見る :https://www.nara-cci.or.jp/seminar/437/

当日のアーカイブ動画

https://youtu.be/SAurm9EWOgE

■ プログラムの主催・運営

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SAurm9EWOgE ]

主催：奈良商工会議所 共催：奈良市 企画・運営：一般社団法人TOMOSU、ミテモ株式会社

※本事業は、近畿経済産業局の『中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金』を活用して運営しています。

本事業に関するお問い合わせ先：奈良商工会議所

TEL:0742-52-1777 受付時間／平日10：00～17：00まで