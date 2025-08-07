障害があっても、自分のスタイルで表現できる時代へ パラパフォーマーチーム「Team PTW」、森田美勇人さんとの対談動画を公開!

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭）は、当社所属のパラパフォーマーチーム「Team PTW（チーム・ピー・ティー・ダブリュー）」による、アーティスト森田美勇人（もりた・みゅうと）さんとの対談動画（前編）を2025年8月7日（木）に公開いたしました。当社所属のパラパフォーマーチーム「Team PTW（チーム・ピー・ティー・ダブリュー）」によるアーティスト・モデルの森田美勇人さんとの対談動画を公開いたしました。

また現在、Team PTWの次期メンバーとして「ダンサー」を対象としたオーディションを開催中です。

2024年に発足したTeam PTWは、聴覚障害のフリースタイルバスケットボーラー・優和（ゆうわ）と、モザイク型ダウン症のヒューマンビートボクサー・HARUKI（はるき）の2名によるパラパフォーマーチーム。障害の有無を越えて、自分らしいスタイルでの表現を仕事に変えることを目指し、ポールトゥウィン株式会社との雇用契約のもとプロ活動を行っています。

そんな2人が今回対話を交わしたのは、音楽・ファッション・ビジュアル・身体を使った表現など、多層的に表現活動を行うアーティスト森田美勇人さん。ソロプロジェクト「FLATLAND」を立ち上げ、ジャンルに縛られない創作を続ける森田さんとの対話は、表現者としての考え方やスタイル、そしてこれからへの思いに迫ります。

動画公開について

タイトル：『障害があるから、ではなく。スキルがあるから、ここにいる。』

配信場所：Team PTW公式YouTubeチャンネル

URL：https://youtu.be/5uymw4EY52c

動画内容はnoteでも公開中

タイトル：Our Skills, Our Styles. やりたいことを、自分らしく。唯一無二のパラパフォーマー(R)️「Team PTW」

配信場所：PTW公式note

URL：https://note.com/ptw_note/n/n8fbd6e2d4562

オーディション概要

・募集期間：2025年8月1日（金）～9月30日（火）

・対象者：障害のある方で、ダンス経験があり、Team PTWの一員として活動したい方

・審査方法：書類選考、一次パフォーマンス審査、最終面接（詳細は下記WEBページをご参照ください）

・活動内容：イベント出演、映像制作、教育機関への訪問等、国内外での多様な表現活動

・待遇：採用者はポールトゥウィン株式会社と雇用契約を締結し、報酬・サポート体制のもとプロ活動を行います

▼特設サイトはこちら

https://www.team-ptw.com/audition/

TeamPTW

パラパフォーマー文化を日本に形成することを目標に活動をするパラパフォーマーチーム。

現メンバーは、聴覚障害を持つリーダー兼フリースタイルバスケットボーラーの優和と、ダウン症を持つヒューマンビートボクサー HARUKIの2名。「our skills, our styles!」をテーマに、個でも集団でも魅せられるパフォーマンス集団を目指して2024年から活動中。ポールトゥウィン株式会社と雇用契約を結んでおり、「障害があってもやりたい事を仕事に出来る」というメッセージを、活動を通じて広く発信している。

チーム名の“PTW”には、ポールトゥウィンの頭文字の他、Positive To Work（やりたいことを仕事にしてポジティブに取り組む）といった意味が込められている。

・Official site

https://www.team-ptw.com/member-profile/(https://www.team-ptw.com/member-profile/)

・Official Instagram

https://www.instagram.com/paraperformer_teamptw/(https://www.instagram.com/paraperformer_teamptw/)

・Official YouTube

https://www.youtube.com/@TeamPTW-wu4nx

森田美勇人（もりた・みゅうと）

アーティスト／モデル

1995年10月31日生まれ

アーティストとして音楽やダンスでの表現の傍ら、絵や写真などの表現活動、多数のファッションブランドからのビジュアルモデルとしての起用など、活動の幅は多岐にわたる。

2021年11月に、自身の思想をカタチにするプロジェクト「FLATLAND」を設立し、本格的にソロでの活動を始動。

近年は「Ground Y」にて自身の撮り下ろし写真を使用したコレクションの発表や、newbalanceの新店舗オープンを記念して描き下ろしたアート作品の製作など、クリエイティブに富んだ活躍をみせている。

・Official YouTube

https://www.youtube.com/@myutomorita_official

・Official Instagram

https://www.instagram.com/myutomorita_official/?hl=ja

・Official X

https://x.com/myutomorita_jp(https://x.com/myutomorita_jp)

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト ：https://www.service.ptw.inc/

note ：https://note.com/ptw_note

公式X ：https://x.com/Pole_To_Win_

