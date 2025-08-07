SOLASTERが水中ドローン（ROV）スタートアップとして「グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム（GSAP）」に採択

SOLASTER株式会社

水中ドローンおよび海底データソリューションを開発するSOLASTER株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ポリアコフ・アレクセイ）は、経済産業省および独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が主催する「グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム（GSAP）」の2025年度プログラムに採択されたことをお知らせします。

GSAPは、グローバル市場への展開を目指す国内スタートアップを対象とした支援プログラムであり、2025年度は「DeepTech」「AI」「Sustainability」「Industry 4.0」などのテーマに沿って全国から計50社が選出されました。

SOLASTERは、製造・ハードテック領域の支援を行う「Industry 4.0コース」に採択され、米国中部の実績あるアクセラレーター（LEAN ROCKET LABおよびCENTREPOLIS Accelerator）による支援を受けながら、海外展開に向けた実践的なメンタリングやネットワーキング、PoC機会の提供を受ける予定です。

SOLASTERは、日本国内で自社開発を行う国産水中ドローン「SOLASTER ROV」および、海底のオルソ画像を生成する独自の画像処理技術「スクエアシステム」を提供しています。ブルーカーボン関連調査や海洋インフラ点検など、多様な分野での活用が進む中、GSAPの機会を活かし、北米市場でのパートナーシップ開拓や海外導入事例の創出を目指します。

今後の展望

本プログラムを通じて、現地投資家や事業会社とのネットワーク構築、マーケットフィードバックの獲得、実証プロジェクトの推進など、グローバルでの事業拡大に向けた足掛かりを築いてまいります。今後もSOLASTERは、海洋イノベーションとブルーカーボン経済の発展に貢献する企業として挑戦を続けてまいります。

プログラム概要

会社概要

- プログラム名：グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム（GSAP）2025- 主催：経済産業省／独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）- 形式：ハイブリッド（オンライン＋米国現地渡航）- 期間：3か月～6か月（各コースにより異なる）- 対象企業：日本国内に本社を持つスタートアップ企業- 提供内容：- - 海外市場進出戦略に関する講義セッション（戦略、資金調達、マーケティング等）- - 1on1での事業メンタリング- - ワークショップ、現地企業・投資家とのネットワーキング- - 海外投資家向けピッチイベント（デモデイ）- 採択分野（2025年度）：AI／DeepTech／Sustainability／Enterprise BtoB／Manufacturing Tech & HardTech

会社名：SOLASTER株式会社

代表者：ポリアコフ・アレクセイ

所在地：東京都千代田区神田錦町3-23-1 神田錦町安田ビル2階

設立：2021年

事業内容：水中ドローン（ROV）および海底可視化ソフトウェアの開発・提供

URL：https://solaster.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

担当者：徳永（事業開発）

お問い合わせフォーム：https://solaster.co.jp/contact/