¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È °ÉÎ¤¤Î2025Ç¯¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー°áÁõÀ©ºî¤ò»Ù±ç FOREARTH¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¶¦´¶¡¢¥Ä¥¢ー½éÆü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§Ä¹°æ ¹§¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖFOREARTH¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¢¥¹¡Ë¡×¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È °ÉÎ¤¡ÊANRI¡Ë¤Î2025Ç¯¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖANRI LIVE 2025 TIMELY!!¡×¤Î°áÁõ¤òÀ©ºî»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ANRI LIVE 2025 TIMELY!!¤Ï¡¢7·î5Æü¤Îºë¶Ì¸©¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿Àî±Û¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë11·î9Æü¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ14¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Èº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î°áÁõÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀîÅç ¹¬Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅö¼Ò¤Î¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖFOREARTH¡×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÊ¼Á¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢FOREARTH¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ðÇ®¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥Ä¥¢ー¤Î±é½Ð¤ò¤è¤ê°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢1978Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç1980Ç¯Âå¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£°ÉÎ¤»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡ÖFOREARTH¡×¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ä¥¢ー°áÁõ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤º¤Ë¿§ºÌ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤ê¤¢¤ëÃÏµå¤Î»ñ¸»¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î¿´¤ËË¤«¤Ê»þ´Ö¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¤¤――»ä¤â¤½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÅç»á¤Ï¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥áー¥«ー¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯¤Ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAULA AILA¡×¡ÖAULA¡×¡ÖRYZA¡×¤òÀßÎ©¡£2010Ç¯¤è¤êParis¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤ÆÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ¡£¤½¤Î¸åNY¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤äÅìµþ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£2020Ç¯¤Ë¡ÖWRINN¡Ê¥ê¥ó¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤äÅÚ¤Ë´Ô¤ëÁÇºà¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÉþºî¤ê¤ò¹Ô¤¦Â¾¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î°áÁõÀ©ºî¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀîÅç»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÀÇ½¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÛÎ¸¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ°áÁõ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ËFOREARTH¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎLIVE TOUR¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÈTIMELY!!¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥Õ¥©¥ó¤È¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ÎºÆ¸½À¤äÈ¯¿§¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¾å¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥·¥Õ¥©¥ó¤Î·Ú¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ò¥é¥Ò¥é¤ÈÉñ¤¦åºÎï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÃ£¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/2426/112971/112971_web_1.png
¢£ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖFOREARTH¡×¤ÎÆÃÄ¹
½¾Íè¡¢Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤òÀ÷¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¹¥Áー¥à¤äÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇÓ¿å¤Ë¤è¤ë¿å¼Á±øÀ÷¤¬À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºß¸Ë²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÂçÎÌÇÑ´þÌäÂê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþ¥»¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÍ¤·¤¿FOREARTH¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡ËWater Free Concept
FOREARTH¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥È»þ¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¢¨¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÆèÀ÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÂç·¿¤ÎÁ°¸å½èÍýµ¡¤ä¥¹¥Áー¥Þー¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËCreative Free
Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÌÊ¡¢¥·¥ë¥¯¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢º®ËÂ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ø¤Î¹âÀººÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡ËLocation Free
¿å»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆèÀ÷¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢Å¬ÃÏ¡¦Å¬ÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äºß¸Ë¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨FOREARTH¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¦´¥Áç¤Î¤ß¤ÇÁ´¹©Äø¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥È¹©Äø¤Ç¤Ï¿å¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥êー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤ÎÎÌ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Û´Ä¥Ù¥ë¥ÈÀö¾ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷¥Ù¥ë¥È¤ÎÀö¾ô¿å¤ò½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ1㎏¤¢¤¿¤ê¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤ò0.02L¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù 2022Ç¯¡Ë¤Þ¤Çºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー ¡ÖFOREARTH¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Á¤é
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
¢¨ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë¶È¹ÊóÉô ¿¹ÅÄ¡Ê·ÈÂÓ:070-7406-6371 ²ñ¼ÒÄ¾ÄÌ:06-6764-3515¡Ë
