Lenovoの会長兼CEO、Yuanqing Yang氏がCES 2026で基調講演を実施





Lenovo、CES 2026にて「Smarter AI for All」をテーマにTech Worldを展開

アーリントン（バージニア州）、2025年8月7日 /PRNewswire/ -- 全米民生技術協会（Consumer Technology Association、CTA）®は、Lenovoの会長兼CEOであるYuanqing Yang氏がCES® 2026で基調講演を行うことを発表しました。Lenovoは旗艦イベントであるTech WorldをCESにて開催し、世界のビジネスが交差する場で展開します。CESでLenovo Tech Worldを開催することで、意思決定者、パートナー、メディアが一堂に会することになります。過去10年間にわたり、Tech WorldはLenovoが新たな技術、製品、ソリューションを発表するためのプラットフォームとなってきました。



Yuanqing Yang, Chairman and CEO, Lenovo



Sphereで開催される同イベントでは、Sphereの社内イマーシブコンテンツスタジオであるSphere StudiosがLenovoのために独占制作したコンテンツが披露され、CESの基調講演が最先端の会場で実施されるのは2年連続となります。Tech Worldは、LenovoとSphereが複数年にわたるグローバルパートナーシップを締結し、LenovoがSphere Studiosの公式テクノロジーパートナーとなったタイミングで開催されます。

Tech World @ CESでは、AI、デバイス、インフラ、サービスの融合を通じて、Lenovoがいかに未来を形づくっているかを探求します。Lenovoは、Formula 1®およびFIFA World Cup 26™のグローバルテクノロジーパートナーとして、個人や企業を支える革新技術だけでなく、今後数年間でスポーツファンの体験を一変させるために、AIと同社のあらゆるテクノロジーをどのように活用していくのかを紹介します。

「過去10年間、Tech WorldはLenovoのビジョンを発信し、革新技術を披露し、最も注目すべき製品、ソリューション、パートナーシップを発表するための主要なプラットフォームとなってきました。」と、Lenovoの会長兼CEOであるYuanqing Yang氏は述べています。「そして今回、CES 2026という舞台を背景に、当社のテクノロジーがF1をいかに変革したかを独占的にご紹介するとともに、来夏開催される史上初のAI駆動型FIFAワールドカップに向けた計画を発表し、個人向けにはハイパーパーソナライズされたエージェントネイティブ体験を創出し、企業向けにはLenovo Hybrid AI Advantageの可能性を解き放ちます。Sphereは、ラスベガスにおけるLenovoにとって理想的なパートナーです。私たちはここで、すべての人に向けたよりスマートなAIの提供という当社の取り組みを称え、テクノロジーが人々とどのように関わり、刺激を与え、力を与えることができるのかを常に再定義しながら、その想いを共有してまいります。」

Yang氏のリーダーシップの下、Lenovoは世界第1位のPCメーカーから、180の市場で毎日数百万の顧客にサービスを提供し、5大陸11の市場で製造を行う、年間売上690億ドルのグローバルテクノロジー企業へと成長しました。Yang氏は、テクノロジーは単なるビジネスの成長にとどまらず、社会全体の進歩を促進するものであるという信念を持っています。同氏は、Barron'sのベストCEO（Best CEOs）やエジソン功労賞（Edison Achievement Award）をはじめ、数多くの賞や業界からの称賛を受けています。

「LenovoとYuanqing Yang氏をCESの基調講演ステージにお迎えできることを大変嬉しく思います。CESはイノベーターたちが集う場であり、彼が描く、世界的な課題を解決するテクノロジーのビジョンが、素晴らしい会場であるSphereで実現されるのを楽しみにしています。」と、CTAのCEO兼副会長であるGary Shapiro氏は述べています。

フォーチュン・グローバル500に名を連ねるテクノロジー企業であるLenovoは、ハイブリッドAIの活用によって組織のビジネスの在り方を再構築しています。Sphereでの基調講演では、Lenovoのストーリーを革新的な方法で伝えるユニークな体験が提供されます。

「Sphereはイノベーションの最前線にある会場として、変革的なイベントや体験を創出しようとする先進的なブランドにとって、極めて強力なプラットフォームです。」と、Sphereの社長兼COOであるJennifer Koester氏は述べています。「今回のCES基調講演においてLenovoのビジョンを具現化するお手伝いができること、そしてより広範なパートナーシップの一環として、すべてのSphereイベントにおいてLenovoのテクノロジーを活用し、没入型の体験を提供できることを光栄に思います。」

CES 2025では、DeltaがSphereの触覚シートをはじめとする没入型機能を活用し、8,000名を超える来場者に対して五感を刺激する体験を提供しました。

「Sphereで初めて開催されたCESの基調講演は、当社の2025年イベントの最大の注目ポイントでした。」と、CTAの社長であるKinsey Fabrizio氏は述べています。「LenovoがSphereをどのように活用し、テクノロジーがあらゆる産業を支えていることを披露するのか、今から体験するのが楽しみです。」

Sphereで開催されるCES基調講演を体験する貴重な機会をお見逃しなく。Lenovoがいかにして進歩を牽引し、私たちのデジタルの未来を再構築しているのかが明らかになります。基調講演は、1月6日（火曜日）午後5時（太平洋時間）より開催されます。チケットおよび運営に関する詳細は近日中に公開予定です。

同イベントは、CESの認定参加者のみご参加いただけます。今秋に開始されるCES 2026の参加登録に関するお知らせを受け取るには、アラートにご登録ください。

CES®について CESは世界で最も影響力のあるテクノロジー・イベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの真価が問われる場です。ここは、世界の最大手ブランドがビジネスを行い、新たなパートナーと出会い、最先端のイノベーターが登場する場所です。全米民生技術協会（CTA）®が主催するCESは、技術セクターのあらゆる側面を網羅しています。「CES 2026」は1月6日から9日までラスベガスで開催されます。詳細については、CES.techでご確認いただき、ソーシャルネットワークでCESをフォローしてください。

全米民生技術協会（CTA）®について

CTAは、北米最大の技術業界団体であり、テクノロジー分野を専門としています。メンバーはスタートアップから世界的なブランドまで、世界をリードするイノベーターで構成されており、1,800万人を超えるアメリカの雇用を支えています。CTAは、世界で最も勢いのあるハイテクイベントであるCES®を主催し、プロデュースしています。CTA.techで検索してください。@CTAtechをフォローしてください。

