高級ジュエリー・ブランド、Chow Sang SangがNuveiを採用、オンライン決済を強化してグローバル展開を加速





香港を拠点にグローバル展開を拡大するNuveiの加盟店リストに、アイコニックなブランドが加わる

モントリオール, 2025年8月7日/PRNewswire/ -- Nuveiは本日、大中華圏で最も著名な宝飾品小売企業の1つであるChow Sang Sang Holdings International Limited（HKEX：116）が、同社のグローバル決済プラットフォームを採用し、北米への進出を皮切りに次段階の国際展開を推進すると発表しました。

Nuveiは先日、香港でマネー・サービス事業者（Money Services Operator、MSO）ライセンスを取得し、アジアで最も戦略的に重要な市場の1つである香港において、現地での決済処理と清算サービスを提供できるようにしました。これは、APAC地域に対するNuveiの長期的なコミットメントを強化するもので、同社は大中華圏、日本、シンガポール、オーストラリアにおける存在感を継続的に拡大しています。

Chow Sang Sangがデジタル決済の変革を加速する中、Nuveiはシームレスで安全かつ完全に現地化された決済体験を提供し、同ブランドの国際展開を支援する予定です。Nuveiのプラットフォームと一度連携するだけで、ジュエリー小売業者は以下の多彩な機能を一括して利用できるようになります。

50の市場での現地決済処理に対応

150以上の通貨と720の代替支払い方法に対応

グローバルなカード・ネットワークとの直接接続により、承認率の向上と支払い時の摩擦軽減を実現



「国際展開を拡大する中で、特に北米市場への進出において、当社の卓越性への情熱を共有する支払いパートナーが必要でした」とChow Sang Sangの最高ブランド責任者であるGenevieve Chow氏は補足しています。「Nuveiのプラットフォーム、ローカルな知識、グローバルなリーチにより、顧客が期待するプレミアムな体験をオンラインと店舗の両方で提供できます。このパートナーシップは、当社のオムニチャネル戦略の重要な要素です。」

この発表は、デジタル・ラグジュアリーの急成長期に発表されました。グローバルなオンライン・ジュエリー販売は、2024年の105.6億ドルから2029年までに166億ドルに増加し、16%のCAGRが見込まれています。米国だけでも、ジュエリー分野のEC売上高は、同じ期間中に225億ドルから379億ドル（2017年比で3倍以上）に増加すると予測されています。

「Chow Sang Sangのようなラグジュアリー・ブランドは、グローバルECの基準をさらに高めています」とNuveiの会長兼CEOであるPhil Fayer氏は述べています。「ブランドの高級感にふさわしいインテリジェントなインフラを提供できるパートナーを各企業は必要としています。当社のMSOライセンスと拡大するAPAC地域での存在感を活かし、スケールに対応した決済技術で地域の最も野心的な企業を支援できることを誇りに思います。」

中国本土、香港地域、マカオ地域、台湾地域に900店舗を超える直営店を展開するChow Sang Sangは、CHOW SANG SANG、PROMESSA、MINTYGREEN、EMPHASISなど、人気ブランドのポートフォリオを市場に提供しています。

このジュエリー・ブランドは、航空、ホテル、ゲーム、オンライン旅行、駐車場、EV充電など多様な業界にわたる香港拠点の事業者の中でNuveiを選択し、グローバル展開を拡大する企業リストに加わりました。Nuveiは、Shein、Temu、Charles & Keithなど、APAC地域での拡大を支援するカテゴリー・リーダー企業をサポートしています。

