新しく生まれ変わったSingapore Flyerの旅でシンガポールの物語が今、動き出す

新しいTime Capsule体験を特徴とする没入型の旅に出発

シンガポール、2025年8月7日 /PRNewswire/ -- 2025年8月8日より、Singapore Flyerが新たに生まれ変わります。シンガポールの歴史を古代の起源から現代の奇跡までたどる特別な旅を楽しむことができます。シンガポールの独立60周年を記念し、2020年に初めてオープンした2階建てのマルチセンサー・アトラクションTime Capsuleが、最先端のマルチメディア、インタラクティブな展示、シネマティックなストーリーテリングを融合した完全没入型の事前体験スペースに生まれ変わりました。この体験は、パーソナライズされたウェブアプリによってさらに強化されています。このプレリュードは、Singapore Flyerの旅の舞台を整え、最終的に都市のスカイラインを360度見渡す絶景へと導きます。



枚目の写真のキャプション：2025年8月8日より、Singapore Flyerの旅は、新設されたTime Capsuleから始まります。



シンガポールの物語を体感する没入型体験

シンガポールの驚くべき物語は、タイムトラベル・ロボットのR65が案内するTime Capsuleでのインタラクティブな旅を通じて、生き生きと蘇ります。クリエイティブ・スタジオUntitled Projectとのコラボレーションで制作されたこの体験では、ゲストは1200年代にタイムスリップし、シンガポールの神話的な伝説と貿易港としての興味深い起源を解き明かします。フルスクリーン動画アニメーション、プロジェクション・マッピング、および光検出と測距（LiDAR）技術が、歴史の瞬間を鮮やかに再現します。ゲストは歴史をたどるインタラクティブなシンガポール川を散策し、300度のプロジェクション・ウォールに映し出されるシンガポールの変化を背景に、チェス模様のコンクリート・テーブルで懐かしさに浸ることができます。



枚目の写真のキャプション：Sang Nila Utama王子と共に、シンガプーラ島を発見するパノラマ冒険に出発しましょう



2階では、ペラナカンをテーマにした色彩豊かなインスタレーション、LiDAR対応のインタラクティブ・ゲーム、マルチメディア展示が、シンガポールのアイデンティティと世界舞台での役割を探求します。個人向けの体験として、ゲストはTime Capsuleのウェブアプリと無料Wi-Fiを利用してQRコードをスキャンし、商人から先住民のオラン・ラウトまで、実物大のキャラクターと共に深く探求できます。



枚目の写真のキャプション：Time Capsuleのウェブアプリを使って、海のシルクロードを行き来した商人たちの世界をさらに深く探求しましょう。



Singapore Flyerに乗車するゲストは、地上での没入型体験が滑らかに空へと移行し、都市上空165メートルを飛行しながら、拡張現実（AR）技術を搭載したFLYER360モバイル・アプリを通じて、周辺のランドマークについてさらに深く知ることができます。すべての入場券にはTime Capsuleへの入場が含まれており、Singapore Flyerの旅は、従来の30分間の観覧乗車から、75分間の統合型アドベンチャーへと進化します。そこでは、小さな集落から世界有数の都市へと発展してきたシンガポールの感動的な歩みを体感できます。

Singapore Flyerのゼネラル・マネージャー、Ringo Leung氏は次のように述べています。「生まれ変わったSingapore Flyerの旅は、地上から空まで、シンガポールの物語を全く新しい楽しくて魅力的な方法で体験する機会を提供します。地上での没入型アドベンチャーとカプセル内のインタラクティブ体験を統合することで、伝統的な観覧車体験を超えた、シンガポールの多面的な魅力を楽しく伝えることを目指しています。」

詳細については、www.singaporeflyer.comをご覧ください

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com