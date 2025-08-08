H.I.G.Capital、GPソリューション・プラットフォームを立ち上げ





GP主導型セカンダリーファンドの資金調達、2026年第1四半期を目標

マイアミ, 2025年8月8日 /PRNewswire/ -- H.I.G.Capital（以下「H.I.G.」）は、運用資産総額700億ドルを誇る世界有数のオルタナティブ投資会社として、このたびGPソリューション・プラットフォームの立ち上げを発表しました。この立ち上げは、同社の機能拡充における戦略的な一歩であり、魅力的でありながら十分にサービスが行き届いていないミドルマーケットへの取り組みを強化するものです。このプラットフォームは、流動性と戦略的資本を柔軟に提供することを目的に構築されており、H.I.G.が32年間にわたりミドルマーケットにおいて多様で柔軟なソリューションを提供してきた実績を活用するものです。

H.I.G.は、Morgan Stanley Private Equityから経験豊富なチームを迎え入れました。このチームは年内にH.I.G.に加わり、H.I.G.のセカンダリーファンドの運営を主導する予定です。マネージング・ディレクターのDan Wieder氏を筆頭に、同じくマネージング・ディレクターのYash Gupta氏、プリンシパルのAustin Gerber氏およびJoe Holleran氏が加わるこのチームは、数十年にわたる豊富な経験と、継続的な価値創出および魅力的なリターンの実績を有しています。同チームの高度な専門知識は、GP主導型取引に特化した差別化されたプラットフォームの構築において極めて重要な役割を果たすことになります。これは、プライベート・エクイティにおける流動性ソリューションの需要拡大を背景に、急速に成長している分野です。

「Dan氏およびこの経験豊富なチームをH.I.G.に迎えることができ、大変嬉しく思います。」と、H.I.G.Capitalの共同社長であるRick Rosen氏は述べています。「彼らの総合的な専門知識、実証された投資眼、そして起業家的なマインドは、当社のプラットフォームに非常に適合しています。今後数年にわたり、当社のセカンダリー事業は大きな可能性とスケーラビリティを持つ魅力的なビジネスになると確信しており、これは当社のミドルマーケットにおける付加価値投資戦略と完全に一致しています。」

このファンドはセカンダリー取引の実行に注力し、投資家に対して、従来のプライマリーファンドと比べて期間が短く、質の高い成熟資産へのアクセスを提供することを目的としています。同ファンドは、地域・セクター・戦略を問わず、主にGP主導型の投資機会を対象とし、H.I.G.の豊富な投資リソース、特にミドルマーケットにおけるオリジネーションネットワークや厳格な審査能力を活用して運営されます。H.I.G.は、グローバルなプラットフォーム、実績ある運用専門性、そして深い業界知識を活用することで、魅力的でリスク調整後のリターンの実現を目指しています。

H.I.G.Capitalについて

H.I.G.は、運用資産総額700億ドルを有する世界有数のオルタナティブ投資会社です。*H.I.G.は米国マイアミに本拠を構え、アトランタ、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、スタンフォードにオフィスを有するほか、ハンブルク、ロンドン、ルクセンブルク、マドリード、ミラノ、パリ、ボゴタ、リオデジャネイロ、サンパウロ、ドバイ、香港にも海外拠点を展開しています。同社はミドルマーケット企業に対し、柔軟性があり、オペレーション重視かつ付加価値の高いアプローチを通じて、デットおよびエクイティの両面から資本を提供することを専門としています。

H.I.G.のエクイティファンドは、収益性の高い製造業およびサービス業だけでなく、業績不振の企業も対象に、マネジメント・バイアウト、リキャピタライゼーション、企業分割などへの投資を行っています。

H.I.G.のデットファンドは、企業の規模を問わず、シニアローン、ユニトランシェローン、ジュニアデットによる資金調達に投資しており、プライマリー（直接組成）およびセカンダリーマーケットの両方を通じて展開しています。H.I.G.は、上場しているBDCであるWhiteHorse Financeの運営も行っています。

H.I.G.の不動産ファンドは、資産運用の改善により付加価値の向上が見込まれる物件への投資を行っています。

H.I.G.Infrastructureは、インフラ分野におけるバリューアッドおよびコアプラス投資に注力しています。



1993年の設立以来、H.I.G.は世界中で400社以上の企業に投資し、運営してきました。同社の現在のポートフォリオには、売上総額が530億ドルを超える100社以上の企業が含まれています。詳細情報については、H.I.G.のウェブサイト（hig.com）をご覧ください。

*H.I.G.Capitalおよびその関連会社によって調達された総資本額に基づく。

問い合わせ先：

Jordan Peer Griﬃn

エグゼクティブ・マネージング・ディレクター

jpeer@hig.com

H.I.G.Capital

1450 Brickell Avenue

31st Floor

フロリダ州マイアミ、33131

電話： 305.379.2322

hig.com

（日本語リリース：クライアント提供）

