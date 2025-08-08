Chery GroupがFortune Global 500の中で最も急成長を遂げる自動車メーカーとなり、LEPASのグローバル成長を強力に後押し

蕪湖（中国）2025年8月8日/PRNewswire/ -- LEPASの親会社であるChery Groupがこのほど、目覚ましい成果を達成しました。2025年のFortune Global 500リストでは同社は152位上昇して233位となり、今年最も急成長した自動車メーカーとなりました。1か月前には、累計輸出台数が中国の自動車ブランドとしては初となる500万台超えを果たしました。この「ダブル500」の節目は、Cheryの世界的な競争力を示すだけでなく、LEPASのグローバル化を促進するものでもあります。



Cheryのグローバル化戦略の先駆者として、LEPASは将来のモビリティのビジョンを体現しています。「ヒョウの美的デザイン、絶妙な第三空間、インテリジェントな安全性、フルシナリオのスーパー・プラットフォーム（Leopard Aesthetic Design, Exquisite Third Space, Intelligent Safety, and Full-scenario Super Platform）」という統合戦略を採用して、多様な移動シーンに対応し、「エレガンスは力なり（Elegance is Power）」という哲学を推進し、世界中のユーザの「洗練された生活」にテクノロジーと温かさをもたらします。

CheryのGlobal 500ランキングの向上と輸出の躍進は、世界市場におけるLEPASの「信頼の裏付け」となります。22年にわたり中国最大の乗用車輸出業者として活躍し、世界中で1,700万人以上のユーザを抱えるCheryは、LEPASのユーザ基盤を提供しています。LEPASは、チャンネルをゼロから構築するのではなく、Cheryの成熟した海外販売およびサービス・ネットワークを活用して、「洗練された生活体験の旅（Exquisite Life Experience Journey）」を加速することができます。

LEPASはCheryの戦略に不可欠であり、研究開発、製造、サプライ・チェーン全体にわたるグループのグローバル・リソースに深く組み込まれています。たとえば、LEPASはCheryの最先端技術を共有し、業界をリードし続けるためにフルリンク製品機能を開発しました。

LEPASの副CEOであるZhong Wei氏は、「LEPASはローマで生まれました」と述べました。Cheryの支援を受けてLEPASは急速に発展しました。最初のモデルであるL8は4月に生産開始となり、そのデザイン、インテリジェントなコックピット、スペース、安全性が都市部のエリート層に支持されています。7月23日、インドネシア国際オート・ショー（Indonesia International Auto Show）で「L8 + L6 + L4」ラインナップがデビューし、初期受注を獲得し、「洗練された生活の旅の新しい基準」を提示しました。

信頼、チャンネル、研究開発、産業チェーンにわたるCheryの「Double 500」の成果は、LEPASの「加速エンジン」として機能します。LEPASはCheryの支援を受け、「多彩な人生、見事なドライブ（Colorful Life, Masterful Drive）」というスローガンを掲げ、世界の高級旅行市場に新たな一章を刻みつつあります。

