Innodisk、堅牢な産業用アプリケーション向けにDDR5およびLPDDR5X CAMM2メモリ・モジュールを発表

台北、2025年8月8日 /PRNewswire/ -- 産業グレードのメモリ・ソリューションを提供する大手プロバイダーのInnodiskは、新しいDDR5 CAMM2およびLPDDR5X CAMM2（LPCAMM2）メモリ・モジュールを正式にリリースしました。60%の省スペースと、それぞれ最大6400 MT/sと8533 MT/sの驚異的な速度を誇るInnodiskのCAMM2シリーズは、堅牢なデバイスとコンパクト・システム市場への戦略的な飛躍を示しています。



Innodiskの新しいCAMM2シリーズは、独特のデザインが特徴です。DDR5 CAMM2とLPDDR5X CAMM2は、デュアル・チャンネルを1つのモジュールに統合し、2つの個別のSODIMMの容量とパフォーマンスをコンパクトなフットプリントに効果的に組み合わせます。より大きな信号負荷を処理するにもかかわらず、モジュールは信号の整合性を高めるより簡素化されたPCBルーティングを特徴としており、よりクリーンで信頼性の高いデータ伝送を実現します。

さらに、CAMM2モジュールと組み合わせた新しいマザーボード設計により、従来のスタック構成で未使用のDIMMスロットによって発生する信号スタブが排除されます。フラットでボードにぴったりとフィットする取り付けにより、熱接触が改善され、カスタマイズされた冷却ソリューションのためのスペースが確保されます。

DDR5を搭載したInnodiskのCAMM2は、最大6400 MT/sの速度を実現します。LPDDR5Xバージョンでは、パフォーマンスがさらに8533 MT/sまで向上し、同じ128ビットのデータ幅が維持され、動作電圧が1.05 Vまで下げられます。この高度な設計により、電力効率が向上し、エネルギー消費が削減され、システムの稼働時間が延長されます。これらの機能は、コンパクトで電力効率の高い設計で高いパフォーマンスを要求するCompact PCI、ミニPC、堅牢なラップトップ、ファンレス・システムのニーズに適合します。

さらに、メンテナンスの容易さとモジュール式の拡張性を実現するために、CAMM2とLPCAMM2はどちらもネジロック設計を採用しており、機械的な接続を固定するだけでなく、耐振動性と機械的な耐久性も向上させ、航空宇宙やミッション・クリティカルなアプリケーションなどの厳しい環境に最適です。さらに、LPCAMM2のモジュラーLPDDR5Xアーキテクチャにより、マザーボード全体の交換が不要になり、はんだ付けメモリ設計の制限に対処します。

CAMM2テクノロジーを組み込みアプリケーション向け産業分野に導入する先駆者として、Innodiskはエッジでの産業用AIの実現への取り組みを強化しています。新しいフォーム・ファクターの導入をサポートするために、Innodiskは包括的なアフターサービスと柔軟なカスタマイズ・オプションを提供します。安定した長期供給により、お客様はCAMM2ソリューションを自信を持って統合できるようになります。

Innodisk LPDDR5XおよびDDR5 CAMM2モジュールは、2025年第4四半期にサンプル出荷が開始されます。

詳細については、https://www.innodisk.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

