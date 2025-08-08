2020年10月9日から2022年8月15日の間にTREVALI MINNING CORPORATIONの証券を取得しましたか？ブリティッシュコロンビア州最高裁判所によって承認された和解はあなたの権利に影響を及ぼす可能性があります。迅速な行動が必要になる場合があります。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバーおよびトロント, 2025年8月8日 /PRNewswire/ -- KND Complex Litigationは、バンクーバー登記所のブリティッシュコロンビア州最高裁判所における訴訟、No. VLC-S-S-228113（「証券集団訴訟」）およびNo. S-226670（「CCAA訴訟」）に関連して、Trevali Mining Corporation（「Trevali」）の株主の集団を代表して提起された証券集団訴訟の和解が最終的に承認されたことを発表しました。

本和解により、集団訴訟の原告団（クラス・メンバー）の請求の完全かつ最終的な解決として280万ドルの支払いが規定され、証券集団訴訟の被告として挙げられていたTrevali社および同社の元取締役の一部に対する完全かつ最終的な解放が規定されます。この和解は、被告らの責任、不正行為、または過失を認めるものではなく、被告らは全員、自らに対する申し立てを否認しており、今後も否認し続けます。

補償を申請する場合、資格のあるクラス・メンバーは、2025年12月4日午後11時59分（バンクーバー（太平洋）時間）までに請求書を記入して提出する必要があります。詳細と手順、および請求フォームの提出については、請求管理者のウェブサイトhttp://trevalisettlement.com/をご覧ください。

この和解に関する請求管理者はConciliaであり、電話1-888-343-9770またはメールtrevali@conciliainc.comで連絡を取ることができます。和解手続きおよび請求手続きに関するお問い合わせは、請求管理者のみを窓口として行ってください。

トロントに拠点を置く法律事務所KND Complex Litigationが集団訴訟代理人を務めます。KND Complex Litigationは、カナダの複数の管轄区域における証券集団訴訟および複雑な訴訟において、投資家や消費者の代理人として豊富な経験を持っています。集団訴訟代理人への連絡は、Sage Nematollahi氏気付trevali@knd.lawまでお願いします。

Sage Nematollahi、KND Complex Litigation、trevali@knd.law

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com