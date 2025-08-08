Samsung Galaxy最新OS無料体験アプリ

『Try Galaxy』リニューアル

～ お手持ちのスマートフォンで「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」のGalaxy AI機能を体験しよう ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、最薄※1折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」、最新AIスマートウォッチ「Samsung Galaxy Watch8｜Watch8 Classic」、「Samsung Galaxy Watch Ultra（2025）」を8月1日(金)より販売を開始いたしました。

そして、この度「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」のGalaxy AI機能や最新OS「One UI 8」、「Samsung Galaxy Watch8｜Watch8 Classic」「Samsung Galaxy Watch Ultra（2025）」を含むウェアラブル端末を、お手持ちのスマートフォンで体験できる疑似体験アプリ『Try Galaxy※2』をアップデートし、日本語版の提供を開始したことをお知らせいたします。

『Try Galaxy』は、現在125カ国を網羅する25の言語※3をサポートし、世界で2022年の導入以降、累計6,100万以上のダウンロードを記録している人気アプリです。Samsung Galaxyを含むAndroidデバイス、iOSデバイス※4で利用いただけます。ご自身のスマートフォンで進化した最新のGalaxy AI、「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」のUltraスペックをご体験ください。





※1 Samsung Galaxy Z Fold7：日本国内で販売している横折りスマートフォンモデル比。2025年7月1日時点、Samsung調べ。Samsung Galaxy Z Flip7：世界で販売している縦折りスマートフォンモデル比。2025年7月1日時点、Samsung調べ。

※2 「Try Galaxy」は、Samsung One UI 8のシミュレーションができるウェブアプリです。このアプリは実際のアプリやデバイス機能、ハードウェアにアクセスするものではありません。

※3 本アプリは、日本語、アラビア語、簡体字中国語、繁体字中国語、チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、インドネシア語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、ラテンアメリカのスペイン語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ベトナム語、カナダのフランス語、ギリシャ語、クロアチア語、タイ語、リトアニア語、オランダ語に対応しています。

※4 「Try Galaxy」の対応デバイスは下記の通りです。

①最新のChromeもしくはSamsungインターネットブラウザに対応したすべてのAndroid OSスマートフォン

（モデルや設定・ディスプレイサイズなどによって表示が最適化されない場合があります。）

②最新のChromeもしくはSafariに対応したiOS 16かつiPhone 8以降のスマートフォン

■『Try Galaxy』

https://trygalaxy.com/?utm_source=newspr&utm_medium=qr&utm_campaign=trygalaxy2025

『Try Galaxy』は、Samsung Galaxyスマートフォンをお持ちでないお客様でも、お手持ちのスマートフォンで指定のQRコードをスキャンしホーム画面にショートカットを追加するだけでインストールが完了。いつでもどこでも、Samsung GalaxyのOSや各種アプリ、カメラ機能などをバーチャルでお楽しみいただける無料アプリです。

アプリを起動するとSamsung Galaxy仕様のホーム画面が表示され、各種アプリをタップすれば簡易版の機能体験がお楽しみいただけます。ナビゲーションに沿ってボタンを押すだけなので操作も簡単です。

＜『Try Galaxy』ダウンロード方法＞





『Try Galaxy』に新たに追加されたGalaxy AI体験

■Gemini Live

マルチモーダルAIによってユーザーが見ているもの、話す内容、行動を理解し、アプリを切り替えることなく、状況に応じた質問を入力または音声で投げかけるだけで、スムーズに回答を得られます。さらに、Gemini Liveの画面共有やカメラ共有機能を使えば、画面上またはカメラ越しに見ている対象をGeminiに見せて、即時にもとめる回答を得ることが可能です。

＜体験概要＞ ホーム画面の『Gemini Live』、詳細、カメラアイコンの順にタップすると動画が流れます。Geminiに今日の天候や活動に合った服装を相談する場面をご体験いただけます。





■フォトアシスト

オブジェクトの移動・削除・拡大、角度の補正や背景の補完をAIが正確に行います。さらにポートレートスタジオ※13でペットの生き生きとした表情を撮影したり、強化された生成AI編集で写真全体を美しく仕上げることも可能です。背景に映り込んだ人物を削除したり、背景の補完を違和感なくできる生成AI編集は特に人気の高い機能で、今回さらに進化いたしました。また、消しゴムサジェストは削除すべき要素をAIが自動で検出・提案し、ワンタップで不要なオブジェクトをスマートに消去することができるようになりました。

＜体験概要＞ ホーム画面のフォトアシスト、詳細の順にタップすると画像が選択されます。削除する対象を選ぶと自動で認識されます。削除を選択後、生成をタップすると完成です。元の画像と、生成された画像の比較もお楽しみいただけます。





■3Dインタラクティブ体験

「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」のデバイス本体を360度あらゆる角度から見ることができ、実際に手に取っているかのような体験をすることができます。

＜体験概要＞ 「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」のアイコンをタップするとデバイス本体の3Dグラフィックが現れます。日本で取り扱いのあるカラーやカバー画面、メインディスプレイでの見え方をオンライン上でイメージしていただけます。





その他、進化したGalaxy AI機能「オーディオ消しゴム」「インスタントスローモーション」「AIスケッチ」や、ウェアラブル端末、Samsung Healthアプリなどの疑似体験も可能です。

■『Try Galaxy』詳細について

ダウンロードURL：

https://trygalaxy.com/?utm_source=newspr&utm_medium=link&utm_campaign=trygalaxy2025

ダウンロードQRコード：





■主な体験製品について

「Samsung Galaxy Z Fold7」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold7/

「Samsung Galaxy Z Flip7」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/

「Samsung Galaxy Watch8│Watch8 Classic」、「Samsung Galaxy Watch Ultra （2025）」詳細

https://www.samsung.com/jp/watches/all-watches/

