【DIOR】ディオール ファイン ジュエリー & タイムピーシズの魅力が全て詰まったLINE限定特設サイトが公開！

クリスチャン・ディオール合同会社

1999年、ファーストコレクションの発表から、ポップカルチャーや花などの自然モチーフをインスピレーションにした革新的で唯一無二のデザインで人々を魅了し続けるディオール ファイン ジュエリーコレクション。

全てのクリエイションを手掛けるクリエイティブ ディレクター ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの生い立ちから、その類まれなるクラフツマンシップと美しいディオール サヴォワールフェールの裏側、最新コレクションのご紹介など、エクスクルーシブなコンテンツをご覧いただける特設サイトがLINE限定で登場しました。

ディオール ファイン ジュエリーのアイコン「ローズ デ ヴァン」の発表から10周年を記念したセクションでは、その誕生秘話、10周年記念限定アイテムや、あなたの星座にぴったりのストーンとメッセージがデザインされたスマートフォン用壁紙がダウンロードできる「ローズ デ ヴァン」占いをお楽しみいただけます。

ディオール公式LINEアカウントをこちらのリンク(https://lin.ee/xkrWTzS)より友だち追加いただき、ディオール ファイン ジュエリー & タイムピーシズの魅力をぜひご堪能ください。

