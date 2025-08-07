”北米で一番売れている”電動ガンの最新モデル登場！LANCER TACTICAL『 Gen 4 Predator 』シリーズ！！売れている理由がここにある！2025年9月発売予定！

有限会社ライラクス

北米で一番売れているエアソフトガンブランドの最新モデル！

北米で絶大な人気を誇るLANCER TACTICAL（ランサータクティカル）から登場の電動ガン。

年間20万台販売と ”驚異の信頼と実績” 直感的な操作感で初心者からベテランまで遊びつくせる一品！

圧倒的な精度、驚きの軽さを実現した最新モデルの電動ガン！

■今までの電動ガンの上位互換！

「Lancer Tactical Gen 4 Predator」シリーズは、ノーカスタムでも驚異的な命中精度を発揮。

高品質ながら非常に軽量。長時間のプレイでも疲れることなく、耐候性のマットブラック仕上げが、美しい外観を保ちながら、過酷な使用にも耐える堅牢さを提供します。

【発売予定日】

2025年9月発売予定



【商品名】

・Lancer Tactical Gen 4 Predator 8" CQB AEG w/ Nebula II

・Lancer Tactical Gen 4 Predator 10" SBR AEG w/ Nebula II

・Lancer Tactical Gen 4 Predator 13" Carbine AEG w/ Nebula II



【価格】

43,000円（税抜）～45,000円（税抜）

Gen 4 Predator 8" CQB AEG 43,000円（税抜）Gen 4 Predator 10" SBR AEG 44,000円（税抜）Gen 4 Predator 13" Carbine AEG 45,000円（税抜）

ワンランク上を目指したいプレーヤーへ

エアソフトガンを初めて手にする人から、ベテランのサバゲーマーまで満足させる「Lancer Tactical Gen 4 Predator」シリーズ。

この新しいエアソフトガンを手に入れることで、あなたのゲームが格段に向上することを実感できるはずです。正確な射撃、反応の速さ、そしてスムーズな操作感これらがあなたのプレイスタイルに革命をもたらします。

■驚異の集弾性！（30ｍシューティングレンジでの射撃↓↓↓）

どんなプレイヤーでも使いやすい

本製品は、エアガン初心者でもすぐに使いこなせる操作性を追求しました。モードの切り替えや射撃設定が直感的に行え、エアガンの操作に不安がある方もすぐにゲームに馴染むことができます。

軽くて丈夫、長時間でも疲れ知らず

ゲームが長時間にわたることもありますが、本製品は軽量でありながら、堅牢な設計が施されています長時間のサバゲーでも手に負担がかからず、疲れることなく操作できるため、集中力を切らすことなく楽しめます。

電子トリガー「ZION ARMS Nebula II（ネビュラツー）」を搭載！

ハイスペックな電子制御トリガーシステムを搭載し様々なモード設定が可能。

【トリガー感度設定】

エアソフトガンのトリガーを引いたときにどれくらい早く反応するかを指します。

感度が高いと、トリガーを少し引いただけで素早く弾が発射されます。

逆に、感度が低いと、しっかりトリガーを引かないと発射されません。

【射撃モード設定】

トリガーを引いた状態で、モードスイッチを使用してセミオート、フルオート、バーストモード、バイナリーモードを選択します。設定後、トリガーを引くことで設定されたモードで射撃が行われます。

【プリコック設定】

エアソフトガンのトリガーを引く前に内部メカニズムを事前に準備する機能です。これにより、トリガーを引いた瞬間にすぐに弾が発射され、射撃反応速度が速くなります。

【モーターブレーキ設定】

エアソフトガンのモーターの回転を速やかに止める機能です。弾を発射した後、モーターが無駄に回転しないように制御します。

サバゲーをもっと楽しむための必需品

「Lancer Tactical Gen 4 Predator」シリーズを手に入れれば、エアソフトガンの楽しさが何倍にも膨れ上がります。高い精度と耐久性、抜群の操作性で、今までにない射撃体験を実感できるはず！

今すぐこの新しいエアソフトガンを手に入れて、サバイバルゲームの世界で一歩先を行くプレイヤーになりましょう。

商品情報や発売時期の最新情報は公式サイトでご確認いただけます。

【LayLaxオフィシャルサイト商品ページ】

・Gen 4 Predator 8" CQB ：https://laylax.com/products/0193939142993

・Gen 4 Predator 10" SBR ：https://laylax.com/products/0193939143006

・Gen 4 Predator 13" Carbine ：https://laylax.com/products/0193939143013

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



