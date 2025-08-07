【カレーパン展初出店】1日最大4000個を販売した鎌倉生まれの「ジラッファ（Giraffa）」があべのハルカスで8月7日（木）から開催される【カレーパン展】に出店

株式会社イデ征

株式会社イデ征（本社：東京都渋谷区神宮前6-28-9東武ビル6階 代表取締役：井手 宏征）の1日最大4000個を販売したカレーパン専門店「ジラッファ（Giraffa）」は、あべのハルカス近鉄本店で開かれる「夏に食べたい！カレーパン展」に出店いたします。2025年8月7日から12日までが開催期間です。

カレーパングランプリ3年連続金賞の「ジラッファ（Giraffa）」のカレーパン

■「あべのハルカス」で8月7日から開催の「カレーパン展」

大阪のランドマーク「あべのハルカス近鉄本店」ウイング館9階催会場にて、2025年8月7日（木）から8月12日（火）までの6日間、「夏に食べたい！カレーパン展」が開催されます。カレーパンの祭典です。鎌倉で連日行列ができるほど大人気の「ジラッファのカレーパン」を大阪の皆様にお届けします。

・イベント名：夏に食べたい！カレーパン展18

・日程：2025年8月7日（木）～8月12日（火）

・時間：10:00～20:00（最終日15:00閉場）

・会場：あべのハルカス近鉄本店 9階催会場

・URL：https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/cotolab/4/202507curry_bread.html

キリンがマーク、1日最大4000個を販売する「ジラッファ（Giraffa）」

■1日最大4000個を販売した海外でも大人気のジラッファのカレーパン

「ジラッファのカレーパン」は、ほんのりミルク風味のもっちり、カリカリした生地が特徴です。その食感は油っぽくなくとても食べやすいと特に女性から好評です。中には30種類のスパイスを使用した、旨味、甘味、酸味、コクのバランスがとれたこだわりカレーがたっぷり入っており、とろとろのチーズが溶け出します。1日最大4000個を販売し、カレーパングランプリを3年連続で金賞を受賞しています。鎌倉小町通りを始め、横浜ワールドポーターズ、浅草、富士急ハイランドにもお店があります。また韓国、シンガポールにも出店しており、海外でも大人気で行列ができています。

シンガポールなど海外でも人気のカレーパン

会社概要：

・会社名：株式会社イデ征

・所在地：東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル6階

・代表者：代表取締役 井手 宏征

・事業内容：飲食店の経営、フランチャイズチェーンシステムの本部運営

・ウェブサイト：https://giraffacurrypan.jp/

・SNS：https://www.instagram.com/giraffa.kamakurakomachi/