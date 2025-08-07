世界的タンゴ歌手・冴木杏奈が出身地北海道旭川市で「冴木杏奈 旭川凱旋(ハート)ただいまコンサート」を開催！

株式会社センテナリア

株式会社センテナリア（東京都 新宿区）と株式会社ムーンミュージック（東京都 中央区）は、2025年11月8日（土）に旭川市神楽公民館 「木楽輪（きらりん）」にて「冴木杏奈 旭川凱旋(ハート)ただいまコンサート」を共催することを決定いたしました。

冴木杏奈が地元旭川で開催するコンサートとしては実に約10年振り。

定番のタンゴナンバーは勿論、皆さんの良く知るポピュラーな楽曲もご披露いたします。

伴奏は旭川出身・在住で世界で活躍してきたピアニスト藤田雅。

今回初めて共演する一流のアーティストのパワーとハートを存分に感じていただけるコンサートです。

コンサートチラシ

「冴木杏奈旭川凱旋(ハート)ただいまコンサート」概要

■日時：2025年11月8日（土） 開場18：30 開演19：00

■会場 ： 旭川市神楽公民館 木楽輪

〒070-8003 北海道旭川市神楽３条６丁目１-12旭川市神楽支所

■出演：冴木杏奈（歌手）、藤田雅（ピアニスト）

■入場料：5,000円（税込）

１.オンラインでお申し込み（クレジットカード決済）

リンクまたはQRコードよりお申し込みください。開催の5日前にご登録のメールアドレスにウェブ

チケットをお送りいたします。当日会場の受付にて、スマホの画面にウェブチケットをご提示いただくか、印刷してお持ちください。

※決済完了後のキャンセルにつきまして、ご返金はいたしかねます。あらかじめご了承の上、決済をお済ませください。

https://square.link/u/r9oivFSt

オンラインチケット申し込みQRコード

２.メールでお申し込み

メールにご予約名、ご希望人数をお書きいただき、mmusic@annasaeki.comにお送りください。

弊社で確認後、受付番号を発行したご予約完了メールをお送りいたします。

当日、会場受付にて「ご予約名と受付番号」をお伝えいただき、現金にてチケット代をお支払いください。

【チケットのご予約・お問合せ：ムーンミュージック】

TEL ： 03-4363-0168（平日11：00～17：00） E-mail: mmusic@annasaeki.com

～冴木杏奈 プロフィール～

旭川観光大使。1987年「ミスさっぽろ」をきっかけにタンゴ歌手としてデビュー。

ニューヨーク・カーネギーホール、パリ・シャンゼリゼ劇場など世界14カ国で公演。

「世界が尊敬する日本人100人」（ニューズウィーク日本版）や、「タンゴに貢献した20人」(アルゼンチン)に選ばれる。アルゼンチン建国200周年には、ブエノスアイレス「黄金の間」で日本人初の公演を開催。2018年、日本アルゼンチン外交樹立120周年記念の年、タンゴの殿堂、アルゼンチン国立タンゴアカデミーにて、著名なタンゴの芸術家たちがサインを残す「黄金の書」に、日本人としてはもちろん、外国人として初めて、メッセージとサインを記す歴史的快挙を成し遂げる。2024年、日本そして世界各地でのコンサート活動などを通したタンゴ音楽への貢献と実績が認められ、アルゼンチン国立タンゴアカデミー正会員に就任。

和田秀樹監督の映画「『わたし』の人生（みち）～我が命のタンゴ～」に出演。冴木杏奈企画・主演のオリジナルファンタジー音楽劇「インナー ワールド エボリューション（IWE）～内世界の進化～」シリーズを上演。2025年、シンフォニー朗読劇「ベートーヴェン～魂の交響曲～」にベートーヴェンの母親マリア役として出演。

冴木杏奈

～藤田雅 プロフィール～

桐朋学園、インディアナ大学、ジュリアード音楽院にて研鑽を積む。 92年同音楽院スタッフピアニスト、95年サンフランシスコ歌劇場メローラ・オペラプ ログラムに迎えられ最高位 Otto Guth Memorial Awardを日本人として初めて受 賞、同歌劇場全米ツアーの副指揮者に抜擢される。これまでに多くの著名な演奏家 と国内外で共演、米国の新聞紙上で「第1級のアンサンブルピアニスト」と評された。 96年新国立劇場ピアノ選定有識者会議委員(文科省)。 03年「豊嶋泰嗣ヴァイオリン協奏曲の夕べ」にて新日本フィルを指揮。 2021年長崎シティオペラ音楽祭、2025年北九州オペラシティ音楽祭にてN響、読 響、九響等のメンバーによる特別編成オーケストラの指揮者を務めた。 桐朋学園芸術短期大学特別講師、洗足学園音楽大学講師を経て2015年故郷旭川 に拠点を移しThe MIYABI Academy of Musicを主宰。 2023年、長年に渡る特別支援学校でのボランティアコンサート活動に対しソロプ チミスト日本財団より社会ボランティア賞を受賞。

藤田雅

■本件の問い合わせ

info@centenaria.co.jp （担当：株式会社センテナリア 河合）