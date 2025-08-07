カレーといえばすしざんまい！？オリジナルレトルトカレー『すしざんまい監修　マグロキーマカレー』8月12日（火）発売

株式会社 喜代村「すしざんまい監修 マグロキーマカレー」と木村社長

寿司チェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」を運営する株式会社喜代村（本社：東京都中央区、社長：木村清）は、自社初となるオリジナルレトルトカレー『すしざんまい監修 マグロキーマカレー』を発売し、2025年8月12日（火）から、すしざんまい全店及び販売元である有限会社オフィスシン（本社：広島県広島市、代表取締役：新枝司）ECサイト「国民食の館」にて先行販売を開始します。

本商品のこだわり

すしざんまい初のカレーとして、 看板商品であるマグロの味わいにこだわった商品が完成しました。マグロの風味を活かすスパイシーさを抑えた中辛は、木村社長も繰り返し試食を重ねたこだわりのバランス。具材にはノンオイルのマグロフレークを使用し、隠し味の和風だしと合わせてマグロの旨味を全面に押し出します。幅広い年代の方にお楽しみいただける昔懐かしの優しい味わいのカレーに仕上がりました。

すしざんまい全店及びECサイト「国民食の館」で先行販売を実施し、以降全国の量販店で順次取り扱い予定です。

◆木村清コメント

「もともとカレーは大好きでよく食べています。今回は、しっかりマグロを味わえる良い商品ができました。美味しいですよ。マグロ大王のマグロカレー、ぜひお召し上がりください！」

商品概要

完成品を試食する木村社長「すしざんまい監修 マグロキーマカレー」パッケージ

■商品名：すしざんまい監修 マグロキーマカレー

■販売価格：500円（外税）

■販売開始日：2025年8月12日（火）～先行販売開始

■販売店舗：すしざんまい全40店舗及びECサイト「国民食の館」（Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A25YF344NKU6QU /楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/currynoyakata/ ）

以降、全国の量販店にて順次取り扱い予定

盛り付けイメージhttps://prtimes.jp/a/?f=d26339-26-84237d2b661e3d3d512b227525297a28.pdf株式会社喜代村

2001年4月、日本初の24時間・年中無休の店として築地場外市場に１号店「すしざんまい 本店」をオープン。以降、関東を中心に出店を重ね、現在、全国に46店舗を展開中。

2019年の豊洲市場の初競りでは、大間産278kgの本マグロを史上最高値となる3億3360万円で落札し話題を集めました。今後も、自慢の本マグロをはじめ、つねに新鮮で美味しいお寿司を手頃な価格で提供し、お寿司を通じて世界中の人々の幸せに寄り添っていきます。

【公式HP：https://www.kiyomura.co.jp/】